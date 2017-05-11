Придомовые территории на улице Королева приведут в порядок

Ситуацию с ремонтом дорог у домов №24, №28/18 и №26 под личный контроль взял губернатор области Игорь Руденя после обращения ветерана Великой Отечественной войны. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/pridomovye-territorii-na-ulice-koroleva-privedut-v-poryadok

Ситуацию с ремонтом дорог у домов №24, №28/18 и №26 под личный контроль взял губернатор области Игорь Руденя после обращения ветерана Великой Отечественной войны. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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