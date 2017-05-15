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В Тверской области чествовали лучших медсестер

12 мая, в день профессионального праздника, в Твери наградили лучших медсестер из всех уголков региона.

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