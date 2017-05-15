В Тверской области чествовали лучших медсестер

12 мая, в день профессионального праздника, в Твери наградили лучших медсестер из всех уголков региона. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/v-tverskojj-oblasti-chestvovali-luchshikh-medsester

12 мая, в день профессионального праздника, в Твери наградили лучших медсестер из всех уголков региона. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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