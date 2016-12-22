Особые меры введены в Тверской области из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

В связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение о введении в регионе ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения ОРВИ и гриппа. На период их действия поликлиник должны работать в выходные и праздничные дни, а также увеличить число телефонных номеров для вызовов врачей на дом. Больницы в случае необходимости должны развернуть [...]

В связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение о введении в регионе ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения ОРВИ и гриппа.

На период их действия поликлиник должны работать в выходные и праздничные дни, а также увеличить число телефонных номеров для вызовов врачей на дом. Больницы в случае необходимости должны развернуть дополнительный коечный фонд и поэтапно перепрофилировать стационары и отделения для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и ОРВИ. Специализированные палаты должны быть выделены для заболевших беременных женщин. В аптеках и больницах будет обеспечено необходимое количество лекарств и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Для персонала и сотрудников предприятий обслуживания населения (торговли, связи), а также в медицинских организациях и аптеках вводится «масочный» режим. В школах при регистрации групповой заболеваемости вирусными инфекциями вводится карантин. Напомним, сейчас на карантин закрыто 14 классов в семи школах.

Кроме того, документом ограничено проведение развлекательных мероприятий с большим скоплением людей в закрытых помещениях, запрещены массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей, а также на выезд детей за пределы региона.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю, с 12 по 18 декабря, в Тверской области зарегистрировано 10674 больных ОРВИ. Эпидпорог превышен на треть. Наиболее высокие показатели отмечены в Твери, Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Осташкове, Конаковском и Весьегонском районах.

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