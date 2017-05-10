Новости

79 тысяч жителей Тверской области встали в ряды «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» стал одним из центральных событий празднования Дня Победы во всех городах Тверской области.

Согласно данным регионального правительства, в этом году в Твери пройти в строю «Бессмертного полка» вышли более 28 тысяч горожан. В целом по области пронесли портреты своих родных - участников Великой Отечественной войны более 79 тысяч человек.

Несмотря на ненастную погоду, которая в День Победы была в большинстве районных центров, десятки тысяч человек, невзирая на политические взгляды, невзирая на национальность и вероисповедание, встали вместе в одни ряды и прошли по главной улице своего города с портретами своих родственников - героев Великой Отечественной войны.

Проект «Бессмертный полк» впервые прошел в Томске в 2012 году. Сейчас движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран. В Тверской области «Бессмертный полк» проходит уже в третий раз, и с каждым годом его участников становится все больше.

Фото: Павел Захаров; Максим Малахов; «Ржевская правда»; Оленинский районный Дом культуры; Андрей Кузюков.

Бежецк:

Бологое:

Зубцов:

Оленино:

Ржев:

Конаково:

Торопец:

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Сергей Собянин может помочь с ремонтом центральных улиц Твери
04 мая 2017, 19:44 17
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 7