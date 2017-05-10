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79 тысяч жителей Тверской области встали в ряды «Бессмертного полка»
«Бессмертный полк» стал одним из центральных событий празднования Дня Победы во всех городах Тверской области.
Согласно данным регионального правительства, в этом году в Твери пройти в строю «Бессмертного полка» вышли более 28 тысяч горожан. В целом по области пронесли портреты своих родных - участников Великой Отечественной войны более 79 тысяч человек.
Несмотря на ненастную погоду, которая в День Победы была в большинстве районных центров, десятки тысяч человек, невзирая на политические взгляды, невзирая на национальность и вероисповедание, встали вместе в одни ряды и прошли по главной улице своего города с портретами своих родственников - героев Великой Отечественной войны.
Проект «Бессмертный полк» впервые прошел в Томске в 2012 году. Сейчас движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран. В Тверской области «Бессмертный полк» проходит уже в третий раз, и с каждым годом его участников становится все больше.
Фото: Павел Захаров; Максим Малахов; «Ржевская правда»; Оленинский районный Дом культуры; Андрей Кузюков.
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