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Аналитики подсчитали, сколько стоит жителям Твери прибавить комнату к квартире

Специалисты федерального портала «Мир квартир» выяснили, сколько денег понадобится среднестатистическому россиянину, имеющему «на старте» «однушку» или «двушку», чтобы прирастить к своему жилью одну или две комнаты.

В исследование были включены 69 крупнейших городов России, в том числе Тверь. При расчетах не учитывался элитный сегмент.

Средняя стоимость однокомнтаной квартиры в Твери, по данным аналитиков, составляет 1,8 млн рублей, двухкомнатной – 2,7 млн рублей, трехкомнатной – 3,9 млн рублей.

Чтобы переехать из «однушки» в «двушку», жителю Твери придется заплатить почти половину стоимости уже имеющегося жилья – 897,1 тысяч рублей. Переезд из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную обойдется тверичанину в 1,1 млн рублей. А чтобы перебраться из «однушки» сразу в трехкомнтаную квартиру, придется доплатить сразу 2 млн рублей.

В среднем, по данным портала «Мир квартир», чтобы перебраться из однокомнатной квартиры в двухкомнатную, среднему россиянину потребуется 905,9 тысяч рублей. Переезд из «двушки» в «трешку» обойдется несколько дороже – в 1,2 млн рублей, а обмен «однушки» на «трешку» встанет в 2,1 млн рублей.

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