Антон Соколов поторопился с заявлением о банкротстве ТХК

Как сообщал Tverigrad.ru, 12 мая Арбитражный суд Тверской области отказал в приеме заявления хоккеиста Антона Соколова о признании НП «Профессиональный хоккейный клуб» (ТХК) банкротом. Как стало известно Tverigrad.ru, поводом для такого решения стал ряд нарушений требований к форме и содержанию искового заявления, предусмотренных статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В частности, к заявлению [...]

https://tverigrad.ru/publication/anton-sokolov-potoropilsya-s-zayavleniem-o-bankrotstve-tkhk

Как сообщал Tverigrad.ru, 12 мая Арбитражный суд Тверской области отказал в приеме заявления хоккеиста Антона Соколова о признании НП «Профессиональный хоккейный клуб» (ТХК) банкротом.

Как стало известно Tverigrad.ru, поводом для такого решения стал ряд нарушений требований к форме и содержанию искового заявления, предусмотренных статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В частности, к заявлению Антона Соколова должен быть приложен вступивший в законную силу судебный акт о наличии долга.

И действительно, хоккеистом представлен Судебный приказ мирового судьи судебного участка № 3 Центрального района города Твери от 28 апреля 2017 года по делу № 2-442-з/17. Согласно этому документу, с некоммерческого партнерства «Профессиональный хоккейный клуб» (официальное название ТХК) в пользу Соколова взыскана задолженность по заработной плате, начисленной, но не выплаченной за период с января 2017-го по март 2017-го в размере 309 600 рублей. Однако указанный судебный акт не содержит отметок о вступлении его в законную силу.

Арбитражный суд также пришел к выводу, что на дату подачи заявления 3 мая 2017 года трехмесячная просрочка исполнения обязательств по выплате заработной платы за период февраль – март 2017 года (с учетом положений пункта 4.3 Контракта профессионального хоккеиста Высшей хоккейной лиги) еще не допущена.

Поэтому на день обращения (3 мая) в суд с заявлением о признании ТХК банкротом у Антона Соколова отсутствовало право на такое обращение. Поэтому ветеран ТХК получил отказ в рассмотрении своего требования.

Вместе с тем судья разъяснила истцу, что такое решение не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в его принятии.

По информации Tverigrad.ru, в ближайшее время в Арбитражный суд Тверской области с заявлениями о признании ТХК банкротом вслед за Антоном Соколовым планируют обратиться и другие хоккеисты и сотрудники тверского клуба, которые уже получили на руки судебные приказы о взыскании задолженности по заработной плате с некоммерческого партнерства «Профессиональный хоккейный клуб». Эти решения на данный момент вступили в законную силу. Причем многие из них не получали зарплаты не три месяца, а гораздо дольше. И только через процедуру банкротства они надеются вернуть хотя бы часть своих честно заработанных денег.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0