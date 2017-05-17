Арсен Григорян вошел в состав правительства Тверской области, сохранив пост начальника главка регионального МЧС

Генерал-майор стал заместителем председателя правительства. Во вторник, 16 мая, распоряжением губернатора Игоря Рудени в состав правительства Тверской области включен начальник главка регионального Управления МЧС РФ Арсен Гигорян. Генерал-майор утвержден в статусе заместителя председателя правительства. При этом Арсен Григорян остается начальником регионального ГУ МЧС России. - Игорь Руденя считает, что в регионе необходимо повысить эффективность координации [...]

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Генерал-майор стал заместителем председателя правительства.

Во вторник, 16 мая, распоряжением губернатора Игоря Рудени в состав правительства Тверской области включен начальник главка регионального Управления МЧС РФ Арсен Гигорян. Генерал-майор утвержден в статусе заместителя председателя правительства. При этом Арсен Григорян остается начальником регионального ГУ МЧС России.

- Игорь Руденя считает, что в регионе необходимо повысить эффективность координации служб, задействованных в решении вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, - поясняют в правительстве области.

Напомним, что сегодня был назначен новый министр здравоохранения Тверской области. Вместо Романа Курынина на эту должность назначен бывший руководитель регионального управления Роспотребнадзора Виталий Синода, который стал заместителем председателя областного правительства.

Кроме того, пост зампреда правительства покинула Светлана Вержбицкая, которая возглавила Тверской академический театр драмы.

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