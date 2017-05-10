Белый и Зубцов впервые отметили День Победы в статусе городов воинской доблести

9 мая в городах Тверской области прошли масштабные торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Напомним, что первым городом воинской доблести в Тверской области стал Белый. Почетное звание райцентру было присвоено в марте 2017 года. А в апреле городом воинской доблести стал Зубцов. «Очень важно, что сегодня идея присвоения этого звания объединила все поколения жителей, ветеранов, молодежь», – считает губернатор [...]

https://tverigrad.ru/publication/belyjj-i-zubcov-vpervye-otmetili-den-pobedy-v-statuse-gorodov-voinskojj-doblesti

9 мая в городах Тверской области прошли масштабные торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы.

Напомним, что первым городом воинской доблести в Тверской области стал Белый. Почетное звание райцентру было присвоено в марте 2017 года. А в апреле городом воинской доблести стал Зубцов.

«Очень важно, что сегодня идея присвоения этого звания объединила все поколения жителей, ветеранов, молодежь», – считает губернатор Игорь Руденя, который поддержал инициативу общественных организаций о наделении почетным статусом территорий, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

В этом году Белый и Зубцов впервые отметили День Победы в новом статусе.

9 мая памятные мероприятия в Белом начались с митинга и возложения цветов к стеле у братского захоронения. Около 250 местных жителей приняли участие в акции «Бессмертный полк». Необычной частью торжеств стал «парад детских войск»: ученики начальных классов бельских школ в стилизованной под военную форме прошли маршем по центральным улицам.

Празднование Дня Победы в Зубцове открыло шествие «Бессмертного полка». Жители города отметили растущие масштабы акции. Движение колонны началось от мемориального комплекса, во время прохождения по городу к ней присоединялись новые участники, в основном – молодежь. Праздничную программу продолжил митинг «Никто не забыт и ничто не забыто», а также концерт.

Отметим, что всего на территории Верхневолжья к Дню Победы было организовано более 700 праздничных мероприятий и акций, в которых приняли участие около 200 тысяч жителей региона. В ряды «Бессмертного полка» в Тверской области встали 79 тысяч человек.

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