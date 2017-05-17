Для строительства тоннеля на железнодорожных путях в Чуприяновке установили страховочные пакеты

Октябрьская железная дорога предоставила для проведения работ «технологические окна». 16 мая подрядная организация – АО «РЖДстрой» – приступила к установке на главных железнодорожных путях ОЖД страховочных пакетов. Это металлические конструкции длиной 25 метров. Они снизят вероятность деформации железнодорожного пути в период строительства тоннеля, обеспечивая тем самым безопасный пропуск поездов, поскольку работы выполняются без остановки движения и [...]

https://tverigrad.ru/publication/dlya-stroitelstva-tonnelya-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-v-chupriyanovke-ustanovili-strakhovochnye-pakety

Октябрьская железная дорога предоставила для проведения работ «технологические окна».

16 мая подрядная организация – АО «РЖДстрой» – приступила к установке на главных железнодорожных путях ОЖД страховочных пакетов. Это металлические конструкции длиной 25 метров. Они снизят вероятность деформации железнодорожного пути в период строительства тоннеля, обеспечивая тем самым безопасный пропуск поездов, поскольку работы выполняются без остановки движения и с минимальными ограничениями их скоростного режима (до 140 км/ч).

После установки конструкции начнется первый этап строительства тоннеля.

«Сначала на входе и выходе из него соорудят стартовый и приемный котлованы. Затем в тело насыпи железной дороги методом продавливания будет погружен защитный экран из металлических труб, секции которого объединят арматурным каркасом и заполнят бетоном», – рассказали в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области.

На время строительно-монтажных работ организуется геодезический контроль за положением железнодорожного пути. Кроме того, за состоянием сооружения будут следить по специально разработанной программе в режиме реального времени.

Завершить основные работы по созданию транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке планируется в течение 2017 года. В этом году на работы направят более 596 млн рублей федеральных средств. Общий объем финансирования составит около 890 млн рублей.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0