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Для строительства тоннеля на железнодорожных путях в Чуприяновке установили страховочные пакеты

Октябрьская железная дорога предоставила для проведения работ «технологические окна».

16 мая подрядная организация – АО «РЖДстрой» – приступила к установке на главных железнодорожных путях ОЖД страховочных пакетов. Это металлические конструкции длиной 25 метров. Они снизят вероятность деформации железнодорожного пути в период строительства тоннеля, обеспечивая тем самым безопасный пропуск поездов, поскольку работы выполняются без остановки движения и с минимальными ограничениями их скоростного режима (до 140 км/ч).

После установки конструкции начнется первый этап строительства тоннеля.

«Сначала на входе и выходе из него соорудят стартовый и приемный котлованы. Затем в тело насыпи железной дороги методом продавливания будет погружен защитный экран из металлических труб, секции которого объединят арматурным каркасом и заполнят бетоном», – рассказали в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области.

На время строительно-монтажных работ организуется геодезический контроль за положением железнодорожного пути. Кроме того, за состоянием сооружения будут следить по специально разработанной программе в режиме реального времени.

Завершить основные работы по созданию транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке планируется в течение 2017 года. В этом году на работы направят более 596 млн рублей федеральных средств. Общий объем финансирования составит около 890 млн рублей.

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