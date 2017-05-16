Дмитрий Ефимов утвержден в должности начальника Госжилинспекции Тверской области

Губернатор Игорь Руденя подписал соответствующее распоряжение. Во вторник, 16 мая, в правительстве Тверской области произошел ряд перестановок. Напомним, что пост зампреда правительства покинула Светлана Вержбицкая, которая возглавила Тверской академический театр драмы. Кроме того, стало известно о том, что свой пост покинул министр здравоохранения региона Роман Курынин. На его место назначен бывший руководитель регионального управления Роспотребнадзора [...]

https://tverigrad.ru/publication/dmitrijj-efimov-utverzhden-v-dolzhnosti-nachalnika-goszhilinspekcii-tverskojj-oblasti

Губернатор Игорь Руденя подписал соответствующее распоряжение.

Во вторник, 16 мая, в правительстве Тверской области произошел ряд перестановок. Напомним, что пост зампреда правительства покинула Светлана Вержбицкая, которая возглавила Тверской академический театр драмы. Кроме того, стало известно о том, что свой пост покинул министр здравоохранения региона Роман Курынин. На его место назначен бывший руководитель регионального управления Роспотребнадзора Виталий Синода, который стал заместителем председателя областного правительства.

Еще одним решением Игоря Рудени стало утверждение на должность начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция Тверской области» Дмитрия Ефимова. Напомним, что 4 апреля пост начальника ГЖИ покинула Татьяна Атаева и с тех пор до настоящего времени Игорь Ефимов исполнял обязанности руководителя ведомства.

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