Годовой доход председателя Тверского областного суда превысил 3,5 млн рублей

Судьи и работники аппарата Тверского областного суда отчитались о доходах и имуществе за 2016 год. Доход председателя Тверского областного суда Александра Карташова за прошлый год составил 3,5 млн рублей. В совместной собственности с супругой у Александра Карташова находятся земельный участок под ИЖС и жилой дом площадью 250 кв. м, а также автомобиль Lexus RX 350. [...]

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Судьи и работники аппарата Тверского областного суда отчитались о доходах и имуществе за 2016 год.

Доход председателя Тверского областного суда Александра Карташова за прошлый год составил 3,5 млн рублей. В совместной собственности с супругой у Александра Карташова находятся земельный участок под ИЖС и жилой дом площадью 250 кв. м, а также автомобиль Lexus RX 350. Доход супруги председателя Тверского областного суда в 2016 году составил 2,3 млн рублей.

Заместитель председателя Тверского областного суда Николай Мальцев в 2016 году задекларировал доход в 2,9 млн рублей. Он владеет квартирой площадью 146,5 кв. м и автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. Супруга судьи имеет в собственности квартиру площадью 65,5 кв. м. Ее доход в 2016 году составил 152,2 тысяч рублей.

Годовой доход председателя судебной коллегии по уголовным делам Владимира Конина составил 4,7 млн рублей. Вместе с супругой (ее доход в 2016 году составил 2,8 млн рублей) он владеет квартирой площадью 68,1 кв. м и автомобилем Mazda CX5.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Михаил Золин задекларировал доход в 2,2 млн рублей. Он имеет в собственности земельный участок под ИЖС (1500 кв. м), недостроенный жилой дом, гараж и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Годовой доход супруги Михаила Золина составил 97,1 тысяч рублей. В собственности у нее находится квартира площадью 82,7 кв. м.

Доход председателя судебной коллегии по административным делам и делам, возникающих из публичных правоотношений, Бориса Райкеса в прошлом году составил 3,1 млн рублей. В собственности у него находится земельный участок (3772 кв. м), автомобиль Volkswagen Touareg и квадроцикл UTV 800 Н.

Тройка самых обеспеченных судей Тверской области выглядит следующим образом:

На третьем месте с годовым доходом в 5 млн рублей оказалась судья первого квалификационного класса Татьяна Вильк. Вместе с супругом владеет тремя квартирами (61,4; 54 и 82,9 кв. м), земельным участком (1000 кв. м), жилым домом (22,8 кв. м), гаражом и двумя автомобилями – Mitsubishi ASX и Kia Rio.

На втором месте – судья третьего квалификационного класса Инна Яшина. Она задекларировала доход в 5,4 млн рублей. На праве долевой собственности владеет земельным участком под ИЖС (598 кв. м) и жилым домом (64,1 кв. м).

Самой обеспеченной оказалась судья третьего квалификационного класса Татьяна Парфенова. Ее годовой доход составил 7,2 млн рублей. При этом никакой собственности, судя по декларации, она не имеет.

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