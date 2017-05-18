Команды Твери выиграли первенство области по пляжному волейболу

В столице Верхневолжья определились победители и призеры первенства области по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 16 лет. На песчаных площадках тверского городского пляжа за медали региональной пробы и путевки на Спартакиаду учащихся ЦФО сразились 14 дуэтов девушек и 10 пар юношей. Конкуренцию хозяевам – воспитанникам областной СШОР по игровым видам спорта и муниципальной [...]

https://tverigrad.ru/publication/komandy-tveri-vyigrali-pervenstvo-oblasti-po-plyazhnomu-volejjbolu

В столице Верхневолжья определились победители и призеры первенства области по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 16 лет.

На песчаных площадках тверского городского пляжа за медали региональной пробы и путевки на Спартакиаду учащихся ЦФО сразились 14 дуэтов девушек и 10 пар юношей. Конкуренцию хозяевам – воспитанникам областной СШОР по игровым видам спорта и муниципальной ДЮСШ «Лидер» – составили юные пляжники из Бежецка и Кимр.

По результатам всех матчей первое место среди девушек заняли Валерия Левицкая и Софья Ларгина из ДЮСШ «Лидер». Серебряными призерами стали их «однокашницы» Анна Малютина и Анастасия Хроликова. Бронзовые медали завоевали представительницы Кимр Алина Гурьева и Олеся Созина.

У юношей на высшую ступень пьедестала почета также поднялись хозяева первенства. Максим Ромашов из СШОР по игровым видам спорта и Владимир Васильев из ДЮСШ «Лидер» показали тактически грамотную игру и заслуженно заняли первое место. Второе место заняли Михаил Графов и Михаил Калинов из Кимр. Третье – их земляки Дмитрий Рукин и Александр Кургузкин.

По итогам соревнований победители и призеры получили право выступить на Спартакиаде ЦФО среди учащихся по пляжному волейболу, которое пройдет 23 – 25 мая в Орле.

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