Мэр Твери устроит банкет на 200 человек в честь Дня города

На официальный прием из бюджета города готовы потратить 400 тысяч рублей. Чуть больше месяца осталось до празднования Дня города Твери, который, традиционно, пройдет в последние выходные июня. На праздник в столице Верхневолжья приедут гости из разных уголков Тверской области и даже из Монтемурло - итальянского города-побратима Твери. Часть из них попадет на официальный прием мэра [...]

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На официальный прием из бюджета города готовы потратить 400 тысяч рублей.

Чуть больше месяца осталось до празднования Дня города Твери, который, традиционно, пройдет в последние выходные июня. На праздник в столице Верхневолжья приедут гости из разных уголков Тверской области и даже из Монтемурло - итальянского города-побратима Твери. Часть из них попадет на официальный прием мэра Твери Александра Корзина. Программа самого праздника еще не опубликована, а вот некоторые подробности приема главы Твери уже известны. Задание на оказание услуг по организации мероприятия опубликовано 16 мая на сайте российских госзакупок.

Официальный прием мэра будет рассчитан на 200 человек. Скорее всего, банкет устроят накануне праздника - 23 июня. По крайней мере именно эта дата значится в аукционной документации как срок оказания услуги.

Победитель аукциона должен будет накормит участников банкета, организовать их обслуживание официантами. В техзадании даже есть требования к одежде официантов: цвет ее должен быть не ярким, белый верх (в том числе белые перчатки), темный низ.

- Количество официантов: не менее одного официанта на десять участников мероприятия, - гласит техзадание. - Для обеспечения мероприятия использовать банкетные круглые столы, накрытые белыми тканевыми скатертями с юбками и наперонами, стулья с высокими спинками, накрытые белыми тканевыми чехлами, подсобные столы. Количество стульев и столов должно быть рассчитано с учетом общего количества участников (не более пяти человек за одним столом); блюда и иная посуда, столовые приборы и салфетки должны быть в количестве, необходимом для обеспечения всех участников мероприятия (с учетом смены блюд), а также должны быть расставлены в соответствии с правилами этикета.

На проведения официального банкета готовы потратить 400 тысяч рублей из бюджета Твери. Такова начальная (максимальная) цена контракта. Можно не сомневаться, что в ходе аукциона, как это и предполагается, сумма будет снижена.

Меню банкета в честь Дня города Твери

№ п/п Наименование блюда Состав блюда Фасовка (выход) в расчёте на одну порцию Кол-во порций Фруктовая корзина Ананас, виноград, клубника, апельсин (свежие) 500/250/50/250 гр. 40 Ассорти рыбное Сёмга с/с, масляная рыба х/к, форель х/к, лимон 75/20/20/2 гр. 50 Ассорти мясное Балык с/к, колбаса с/к, карбонат свиной в/к 100/40/40 гр. 50 Ассорти сырное с мёдом и орехами Сыр твердых сортов без плесени, сыр мягкий с голубой плесенью по всей массе сыра, сыр мягкий с белой плесенью по поверхности, мед, груша, виноград, орехи кедровые 50/75/75/50/30/20/20 гр. 50 Ассорти овощное Огурец, помидоры, сладкий перец (свежие) 50/50/50 гр. 50 Вода минеральная Негазированная минеральная вода 0,5 л. 200 Морс Морс клюквенный 250 мл. 200 Салат 1 Говяжий язык, сладкий перец, помидоры, чеснок, масло оливковое. 50/50/50/10/10 гр. 70 Салат 2 Кальмары, яйцо, яблоко, зеленый горошек, лук репка, майонез 100/10/15/15/15/10 гр. 70 Салат 3 Отварная говядина, лук, зёрна граната, майонез 115/10/60/15 гр. 60 Язык отварной с хреном Говяжий язык, хрен, зелень 100/45/5 гр. 50 Сельдь Сельдь, отварной картофель, зеленый горошек, салатный лук 100/70/30/10 гр. 50 Семга со сливочным икорным соусом (горячее блюдо) Сёмга, икорный соус 200/20 гр. 100 Свиная вырезка, запеченная с грибами и сыром (горячее блюдо) Свиная вырезка, грибы, сыр 200/15/20 гр. 100 Картофель запеченный (гарнир к горячему блюду) Картофель свежий, масло растительное, соль 200/5/2 гр. 200 Овощи гриль Баклажаны, сладкий перец, помидор 50/50/50 гр. 200 Чай Чай черный, зеленый (пакетированный) 180 мл. 200 Десерт 1 Торт (Прага), состоящий из трёх коржей, пропитанных кремом, сверху политый шоколадной помадкой 150 гр. 100 Десерт 2 Торт (Чизкейк) представляющий собой сыросодержащий (творожный) десерт, подвергнутый термической обработке 110 гр. 100

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