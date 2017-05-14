Министр спорта РФ пообещал построить в Твери современную гребную базу

Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты России со ссылкой на официальный ответ Минспорта РФ. Вопрос о строительстве в Твери нового центра для гребных видов спорта прозвучал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым в рамках проекта Общественной палаты «Час с министром». Цель проекта – наладить общение региональных палат с руководителями различных федеральных ведомств по [...]

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Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты России со ссылкой на официальный ответ Минспорта РФ.

Вопрос о строительстве в Твери нового центра для гребных видов спорта прозвучал на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым в рамках проекта Общественной палаты «Час с министром».

Цель проекта – наладить общение региональных палат с руководителями различных федеральных ведомств по вопросам от граждан. Общение проходит в формате онлайн-конференций. На каждой такой встрече в прямом эфире озвучиваются обращении, поступившие в ОП РФ по профилю министерства. Также задать свои вопросы и оставить комментарии могут все желающие, подключившиеся к трансляции в онлайн-чате.

В обращении из Твери министру рассказали, в каких спартанских условиях в настоящее время дети занимаются греблей в СШОР имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой на Волге – ведущей спортивной школе в регионе. На гребной базе отсутствуют самые элементарные удобства: водопровод и канализация. Cооружения, большинству из которых уже более 60 лет, до сих пор отапливаются углем. При этом желающих заниматься гораздо больше, чем позволяет материально-техническая база и ограниченные спортивные площади.

В официальном ответе Министерства спорта, который пришел в Общественную палату РФ по итогам «Часа с министром», говорится, что в целях комплексного решения проблем принято решение о строительстве на базе СШОР имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой спортивного центра по видам гребли. Предполагается, что строительство центра, возможно, начнется в 2018 году, а завершение и ввод в эксплуатацию – в 2019 году, сообщает пресс-службы ОП РФ.

В комитете по физической культуре и спорту Тверской области порталу Tverigrad.ru по этому поводу сообщили, что сейчас на повестке регионального правительства – реконструкция двух гребных баз на Тверце и Волге, которые планируется превратить в многофункциональные спортивные центры. Но о каких-то конкретных сроках говорить пока рано. Самый идеальный вариант, если в 2017 году за счет средств областного бюджета будет подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация реконструкция гребной база на Тверце, и в 2018-м начнутся работы.

Возможность реконструкция гребной базы СШОР имени Антонины Серединой на Волге с самого начала рассматривалась только на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в рамках программы Министерства спорта РФ.

Судя по сообщению Общественной палаты, теперь и этот вопрос удалось решить, и дело сдвинулось с мертвой точки.

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