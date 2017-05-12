Минздрав России поможет Тверской области обновить парк машин скорой помощи

Этот вопрос на встрече 12 мая обсудили губернатор Игорь Руденя и заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Татьяна Яковлева подтвердила, что для Тверской области вопрос замены машин скорой помощи актуален. «Постараемся помочь региону», – сказала она. Напомним, что в прошлом году при участии Федерации автопарк скорой помощи Тверской области пополнился 28 машинами нового поколения. Спецтранспорт был направлен [...]

https://tverigrad.ru/publication/minzdrav-rf-pomozhet-tverskojj-oblasti-obnovit-park-mashin-skorojj-pomoshhi

Этот вопрос на встрече 12 мая обсудили губернатор Игорь Руденя и заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

Татьяна Яковлева подтвердила, что для Тверской области вопрос замены машин скорой помощи актуален. «Постараемся помочь региону», – сказала она.

Напомним, что в прошлом году при участии Федерации автопарк скорой помощи Тверской области пополнился 28 машинами нового поколения. Спецтранспорт был направлен в районные больницы и на станции скорой медицинской помощи.

Также на встрече обсуждалась тема развития медицины в районах. Как сообщил Игорь Руденя, сейчас в регионе ведется работа по обновлению медицины первого уровня. В настоящее время первичная медико-санитарная помощь оказывается в 261 офисе врача общей практики и в 606 фельдшерско-акушерских пунктах. Для их развития планируется создать типовые проекты. Как пояснил губернатор, там будут расположены служебные помещения, организована стоянка для скорой помощи и обеспечена возможность проживания. Также планируется провести высокоскоростной интернет и необходимые коммуникации.

Зачастую пункты первичной помощи в районах находятся в неподходящих для приема пациентов помещениях, отметил Игорь Руденя. «Если выбирать, куда вкладывать деньги – в ремонт этих помещений или в строительство новых, то мы за высокотехнологичные решения», – сказал он.

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