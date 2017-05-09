Новая рабочая неделя в Твери будет холодной

Температура в регионе на месяц отстает от календаря и соответствует началу апреля. Северный воздух принес в Тверскую область похолодание, сбив темп «жаркого старта» весны. Сегодня температура ниже нормы на 6 градусов и на месяц отстает от календаря. По прогнозам синоптиков, новая неделя продолжит темп холодного мая - погода будет крайне неустойчивой. По данным Тверского гидрометцентра, [...]

https://tverigrad.ru/publication/novaya-nedelya-v-tveri-budet-kholodnojj

Температура в регионе на месяц отстает от календаря и соответствует началу апреля.

Северный воздух принес в Тверскую область похолодание, сбив темп «жаркого старта» весны. Сегодня температура ниже нормы на 6 градусов и на месяц отстает от календаря. По прогнозам синоптиков, новая неделя продолжит темп холодного мая - погода будет крайне неустойчивой.

По данным Тверского гидрометцентра, в среду и четверг, 10 и 11 мая, прогнозируются дожди, возможен мокрый снег. Дневная температура будет держаться на отметке +6°...+11°, ночная - около нуля, возможны заморозки до -2°.

К пятнице осадки прекратятся, но температурный режим не изменится. А в ночь на субботу прогнозируются заморозки местами до -5°.

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