Отопительный сезон в Твери продлили еще на неделю

Среднесуточная температура в регионе ниже нормы. Несмотря на то, что на календаре май, отопительный сезон в Твери продлевают уже во второй раз. Напомним, изначально отключить отопление в жилых домах планировалось 10 мая. Однако из-за холодов было принято решение оставить тепло в домах тверичан еще на несколько дней, а именно – до 13 мая. Но и в этот раз [...]

https://tverigrad.ru/publication/otopitelnyjj-sezon-v-tveri-prodlili-eshhe-na-nedelyu

Среднесуточная температура в регионе ниже нормы.

Несмотря на то, что на календаре май, отопительный сезон в Твери продлевают уже во второй раз. Напомним, изначально отключить отопление в жилых домах планировалось 10 мая. Однако из-за холодов было принято решение оставить тепло в домах тверичан еще на несколько дней, а именно – до 13 мая. Но и в этот раз планам помешала погода. По прогнозам синоптиков, потеплеет в регионе только после выходных. До конца этой недели в ночные часы сохранится вероятность заморозков, а средняя суточная температура будет ниже нормы на 5-6 градусов.

В соответствии с законодательством отопление в жилых домах можно отключать только тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура установится на отметке выше +8°. Как сообщили в администрации города, тепло в жилом фонде планируется отключить с 19 мая.

Что касается социальных учреждений (детских садов, школ и больниц), то управлению образования администрации Твери и минздраву Тверской области предложено самостоятельно определить сроки отключения тепла, чтобы на объектах был соблюден необходимый температурный режим.

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