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Отопительный сезон в Твери продлили на четыре дня

Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Как ранее писал Tverigrad.ru, отопительный сезон в Твери планировалось завершить 10 мая, но этим планам помешала погода. Напомним, что в соответствии законодательством отопление в жилых домах можно отключать только тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура установится на отметке выше +8°. Однако по прогнозам синоптиков, в среду и четверг, 10 и 11 мая, в регионе ожидаются дожди, возможен мокрый снег. Дневная температура будет держаться на отметке +6°...+11°, ночная – около нуля, возможны заморозки до -2°. К пятнице осадки прекратятся, но температурный режим не изменится. А в ночь на субботу прогнозируются заморозки местами до -5°.

В связи с этим принято решение о продлении отопительного сезона до 13 мая включительно.

«Что касается детских садов, школ и медицинских учреждений, то управлению образования администрации города и Министерству здравоохранения Тверской области предложено определить сроки отключения тепла в данных учреждениях самостоятельно с целью соблюдения температурных режимов на объектах в соответствии с установленными требованиями», – уточнили в администрации города.

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