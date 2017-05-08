Полеты наяву: в Твери акробаты показали чудеса гибкости и прыгучести

5 – 7 мая Тверь принимала традиционные всероссийские и региональные соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья». На 38-й год своей истории турнир установил рекорд массовости. В течение трех дней на помосте спорткомплекса «Планета» акробатическое мастерство в исполнении различных прыжков, упражнений на гибкость, силу, ловкость, синхронность и балансировку продемонстрировали 502 участника в возрасте от 9 до [...]

https://tverigrad.ru/publication/polety-nayavu-v-tveri-akrobaty-pokazali-chudesa-gibkosti-i-pryguchesti

5 – 7 мая Тверь принимала традиционные всероссийские и региональные соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья».

На 38-й год своей истории турнир установил рекорд массовости. В течение трех дней на помосте спорткомплекса «Планета» акробатическое мастерство в исполнении различных прыжков, упражнений на гибкость, силу, ловкость, синхронность и балансировку продемонстрировали 502 участника в возрасте от 9 до 19 лет. Конкуренцию хозяевам составили спортсмены из 22 регионов, от Комсомольска-на-Амуре и Находки до Калининграда и Краснодарского края.

– По количеству участников и широте географии это один из самых представительных турниров в России, – отметил президент Федерации спортивной акробатики Тверской области Владимир Кузнецов.

За три дня в рамках «Кубка Нечерноземья» определились обладатели 78 комплектов наград в разных возрастных группах, классах мастерства и дисциплинах. При этом на кону стояли не только медали и дипломы, но и возможность повысить свою квалификацию, в том числе выполнить нормативы спортивных разрядов, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта России.

– Уровень подготовки спортсменов очень высокий. Сегодня здесь выступают будущие звезды мировой акробатики, те, кто через несколько лет будет защищать честь России на самых престижных международных соревнованиях, – поделилась своими впечатлениями вице-президент Федерации спортивной акробатики города Москвы Наталья Мельникова.

Действительно, выступления участников нередко вызывали восхищение даже у искушенных специалистов. Пожалуй, и в цирке не увидишь таких сложных пирамид и разнообразных прыжков. Даже самые юные акробаты демонстрировали, как оказалось, безграничные возможности человеческого тела. От их невероятной гибкости захватывало дух. Эти мальчишки и девчонки словно были сделаны из пластилина.

– Акробатика не только укрепляет тело и способствует гармоничному физическому развитию, но и помогает воспитывать характер. Трудолюбие, настойчивость и упорство, бесстрашие и уверенность в себе, а также ответственность – вот лишь малая часть тех качеств, без которых в этом виде спорта не добиться успеха, – подчеркнул Владимир Кузнецов.

Верхневолжье на домашнем турнире представляла команда в составе 100 спортсменов из Твери и Торжка. В региональных соревнованиях хозяева завоевали две медали. По программе первого спортивного разряда в возрастной группе 9–16 лет на высшую ступень пьедестала почета поднялась мужская группа Вадим Калатухин, Арсен Рамазанов, Михаил Белов и Владимир Кознев. Бронзовым призером стала смешанная группа Анастасия Шапакова и Данила Бузин.

В рамках всероссийских соревнований тверские акробаты собрали коллекцию из 11 медалей. Наивысшего результата добилась смешанная группа София Белкина и Артем Петров. Они стали победителями по программе мастеров спорта в возрастной группе 14 лет и старше.

Второе место по мастерам в группе 13–19 лет заняла женская пара Евгения Кудрявцева и Полина Козлова, третье – Ксения Бавина и Елизавета Наседкина. В этой же категории на бронзу выступила женская группа Алиса Авраменко, Алена Малькова и Софья Чернецова. Еще одной бронзой копилку тверских наград по программе мастеров спорта пополнила женская пара Карина Павлова и Дарья Белова, которые стали призерами в группе 12–18 лет.

В «Кубке Нечерноземья» также разыгрывались медали в возрастной группе 11–16 лет среди спортсменов, которые еще не доросли до уровня кандидатов в мастера и мастеров спорта. Здесь хозяева собрали коллекцию из шести медалей – одной золотой, трех серебряных и двух бронзовых. Первое место заняла женская пара Елизавета Иванова и Елена Вересова. Второе – мужская пара Никита Калатухин и Владислав Эквист, смешанная пара Анастасия Баженова и Дмитрий Матвийчук и женская группа Анастасия Щербинина, Полина Шибаева и Яна Ким. Третье – женская группа Анастасия Кузнецова, София Архипенкова, Виктория Ромашева и мужская группа Алексей Мозалевский, Андрей Матвеев, Павел Павлов и Александр Ершов.

– Я считаю, что выступление акробатов Тверской области в целом при такой высокой конкуренции заслуживает самой высокой оценки, – прокомментировала итоги «Кубка Нечерноземья» главный судья соревнований Инна Астафьева.

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