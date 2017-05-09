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Президент России поздравил жителей Тверской области с Днем Победы

На имя Губернатора Тверской области поступило поздравление в адрес всех жителей региона от Президента России Владимира Путина.

«9 Мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления с Днем Победы в адрес жителей Тверской области направили также Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Государственной Думы РФ, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие руководители федеральных органов государственной власти, бизнес - структур, общественных объединений. Телеграммы поступили также от глав регионов России, муниципальных образований Тверской области, представителей научных и деловых сообществ страны.

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