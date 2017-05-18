СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка от удара током в Тверской области

В Следственном комитете заявили, что трагедия стала возможной в результате ненадлежащего исполнения энергетиками своих обязанностей. Трагедия произошла 14 мая в Краснохолмском районе, в 200-х метрах от деревни Дор. По версии следствия, 15-летний подросток вместе со своим младшим братом и приятелем приехал на мопеде к подстанции. По лестнице он поднялся в помещение, где находится трансформатор, и коснулся шин, находящихся под [...]

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В Следственном комитете заявили, что трагедия стала возможной в результате ненадлежащего исполнения энергетиками своих обязанностей.



Трагедия произошла 14 мая в Краснохолмском районе, в 200-х метрах от деревни Дор. По версии следствия, 15-летний подросток вместе со своим младшим братом и приятелем приехал на мопеде к подстанции. По лестнице он поднялся в помещение, где находится трансформатор, и коснулся шин, находящихся под напряжением. От удара током подросток скончался на месте. Двое других детей сообщили о случившемся родителям.

В день трагедии сотрудники полиции и Следственного комитета осмотрели место происшествия, опросили очевидцев трагедии и родственников погибшего. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

– На дверях подстанции и на дверцах трансформаторного ящика замки и иные запирающие устройства отсутствовали, как и отсутствовали какие-либо знаки, предупреждающие об опасности. Данная трагедия стала возможной в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами РЭС ПАО «МРСК-Центра» – «Тверьэнерго» своих профессиональных обязанностей по оборудованию трансформаторной подстанции, в результате чего ребенок путем свободного доступа проник в помещение, – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Добавим, в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» ранее заявили, что двери на трансформаторной подстанции были взломаны, а подросток погиб при попытке хищения электрооборудования. Компания проводит внутреннее расследование.

После трагедии губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить обеспечение безопасности на подстанциях. Глава региона отметил, что они являются объектами повышенной опасности и обязательно должны быть закрыты. В комплексных проверках будут задействованы организации, ответственные за эксплуатацию объектов, представители МЧС, главы муниципалитетов и сельских поселений.

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