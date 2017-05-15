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Торжок вошел в десятку популярных малых туристических городов страны

Самые популярные у туристов малые города России для путешествий летом 2017 года определило аналитическое агентство ТурСтат.

Как пояснили в агентстве, рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания в городах с населением до 50 тысяч человек.

В ТОП-10 популярных малых туристических городов попал Торжок. Кроме того, в первую десятку вошли Суздаль (Владимирская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Звенигород (Московская область), Плёс (Ивановская область), Ростов Великий (Ярославская область), Углич (Ярославская область), Великий Устюг (Вологодская область), Печоры (Псковская область) и Старая Русса (Новгородская область).

По данным исследования, в малых городах туристы проводят в среднем один день. Туристический бюджет отдыха в Торжке составит 2,7 тысяч рублей в сутки.

Ранее агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов курорты и места отдыха на российских озерах. В ТОП-5 попало озеро Селигер, расположенное в Тверской области.

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