Тверские гребцы-академики завоевали 12 медалей регаты «Памяти Афанасия Никитина»

13 – 14 мая в Твери прошла 50-я Всероссийская регата по академической гребле «Памяти тверского купца Афанасия Никитина». За два дня соревнований на старт в акватории Волги у стадиона «Центральный» вышли 260 юношей и девушек до 19 лет и юниоров и юниорок до 23 лет из тринадцати регионов. В программе регаты разыгрывалось комплекты медалей в [...]

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13 – 14 мая в Твери прошла 50-я Всероссийская регата по академической гребле «Памяти тверского купца Афанасия Никитина».

За два дня соревнований на старт в акватории Волги у стадиона «Центральный» вышли 260 юношей и девушек до 19 лет и юниоров и юниорок до 23 лет из тринадцати регионов. В программе регаты разыгрывалось комплекты медалей в одиночках, двойках, четверках и восьмерках разного класса на классической дистанции 2000 метров.

Старт юбилейной регате был дан в Тверской городской думе. Здесь глава города Александр Корзин встретился с почётными гостями соревнований – олимпийскими чемпионами и призёрами различных первенств по академической гребле. Вместе с прославленными атлетами глава города обсудил перспективы развития гребного спорта на территории Верхневолжья.

Один из почетных гостей – заслуженный мастер спорта Павел Мельников. На его счету бронзовые медали Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США). Прославленный гребец отметил, что не посетить юбилейные старты он просто не мог, ведь и сам не раз становился участником регаты Афанасия Никитина.

– Я выступал в Твери в последний раз в 1987 году и очень рад, что мне вновь удалось посетить этот прекрасный город, – отметил Павел Мельников.

Впрочем, для прогулок по городу время у участников регаты если и было, то совсем немного. Два соревновательных дня юбилейных стартов на Волге выдались крайне интенсивными. За два дня в двух возрастных группах (до 19 и до 23 лет) был разыгран 21 комплект юбилейных наград.

В соперничестве со сверстниками хозяевам соревнований – воспитанникам СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонина Серединой и Центра спортивной подготовки ШВСМ – удалось завоевать 12 медалей, в их числе – пять золотых, одну серебряную и пять бронзовых.

Среди юношей по итогам заездов одиночек на высшую ступень пьедестала почета поднялся Илья Пономарев, бронзовым призером здесь стал Никита Светогоров. Среди девушек гонку одиночек выиграла Полина Кизлярова. Среди молодежи победу в одиночке одержал Александр Ипполитов, выступающий параллельным зачетом за Тверь и Санкт-Петербург. Еще двумя наградами высшей пробы тверскую копилку пополнил Александр Белозеров. Он занял первое место среди юниоров до 23 лет в гонке одиночек легкого веса. А затем выиграл заезд двоек.

До второго места на подиуме регаты юношеской двойке догребли Валерий Непша и Иван Алексеев, а в составе сборной юниорской двойки – Ирина Михайлова. Опытная Михайлова стала еще и третьей в заезде одиночек среди юниорок до 23 лет.

Третьи места также заняли тверские юниоры Евгений Блиновский и Алексей Косов, девушки Полина Кизлярова и Марина Веселова в составе сборного экипажа четверки и тверская юношеская восьмерка с рулевым – Никита Комлев, Данила Ефименко, Никита Светогоров, Вячеслав Юрченко, Роман Леонтьев, Кирилл Голубев, Иван Алексеев, Валерий Непша и Артем Селезнев (рулевой).

После того, как все награды нашли своих героев, участники соревнований начали готовиться к возвращению домой – путь многим предстоял не близкий. Однако дальнее путешествие, уверены организаторы, настоящих спортсменов пугать не должно. И на будущий год, выразил надежду главный судья соревнований Александр Брендаков, в Твери регата Афанасия Никитина пройдёт ещё более масштабно.

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