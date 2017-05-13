В Твери завершился первый день 50-й регаты памяти Афанасия Никитина

В традиционных всероссийских соревнованиях по академической гребле принимают участие юноши и девушки до 19 лет и юниоры и юниорки до 23 лет из 10 регионов. В первый день соревнований, 13 мая, на гребной базе СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой состоялась церемония открытия. В время праздничного парада приветственной адрес губернатора Тверской области [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-zavershilsya-pervyjj-den-50-jj-regaty-pamyati-afanasiya-nikitina

В традиционных всероссийских соревнованиях по академической гребле принимают участие юноши и девушки до 19 лет и юниоры и юниорки до 23 лет из 10 регионов.

В первый день соревнований, 13 мая, на гребной базе СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой состоялась церемония открытия. В время праздничного парада приветственной адрес губернатора Тверской области Игоря Рудени зачитал председатель комитета по физической культуре и спорту области Андрей Решетов.

– Это одна из самых авторитетных и старейших регат России. За прошедшие годы тверская вода дала старт спортивной карьере многих прославленных гребцов-академистов нашей страны. Сегодня их успех служит вдохновляющим примером для подрастающего поколения, — говорится в обращении губернатора.

Глава федерации гребного спорта России Алексей Свирин вручил благодарственные письма за многолетний труд и неоценимый вклад в развитие и сохранение гребного спорта в Тверской области судьям и организаторам соревнований, которые на протяжении 50 лет проводили их на высоком уровне.

В первый день в акватории Волги были разыграны медали в одиночках, двойках и четверках на дистанции 2000 метров.

Видеозарисовку юбилейной регаты представляет портал Tverigrad.ru

В воскресенье, 14 мая, начало соревнований в 10:00. На 15:00 запланирована церемония закрытия.

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