Спорт
В Твери завершился первый день 50-й регаты памяти Афанасия Никитина
В традиционных всероссийских соревнованиях по академической гребле принимают участие юноши и девушки до 19 лет и юниоры и юниорки до 23 лет из 10 регионов.
В первый день соревнований, 13 мая, на гребной базе СШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой состоялась церемония открытия. В время праздничного парада приветственной адрес губернатора Тверской области Игоря Рудени зачитал председатель комитета по физической культуре и спорту области Андрей Решетов.
– Это одна из самых авторитетных и старейших регат России. За прошедшие годы тверская вода дала старт спортивной карьере многих прославленных гребцов-академистов нашей страны. Сегодня их успех служит вдохновляющим примером для подрастающего поколения, — говорится в обращении губернатора.
Глава федерации гребного спорта России Алексей Свирин вручил благодарственные письма за многолетний труд и неоценимый вклад в развитие и сохранение гребного спорта в Тверской области судьям и организаторам соревнований, которые на протяжении 50 лет проводили их на высоком уровне.
В первый день в акватории Волги были разыграны медали в одиночках, двойках и четверках на дистанции 2000 метров.
Видеозарисовку юбилейной регаты представляет портал Tverigrad.ru
В воскресенье, 14 мая, начало соревнований в 10:00. На 15:00 запланирована церемония закрытия.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти