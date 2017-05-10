Спорт

Тверские гребцы с золотого хет-трика стартовали в первенстве России

8 – 12 мая в Краснодаре проходит первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет.

В первый день финалов, 9 мая, представители Тверской области завоевали четыре медали – три золота и одно серебро.

Дарья Харченко и Алия Алмакаева одержали уверенную победу в женском каноэ-двойке на спринтерской дистанции 200 метров.

Двукратным золотым медалистом в спринте стал Артем Кузахметов. Он выиграл гонки байдарок-одиночек и двоек (в паре с Олегом Гусевым из Рязанской области).

Дарья Харченко поднялась на вторую ступень национального подиума в женском каноэ-одиночке по итогам заезда на 200 метров.

Впереди еще три соревнований, гонки в одиночках и двойках на 500 и 1000 метров.

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Фото: Архив Игоря Калашникова
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