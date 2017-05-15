Тверские спортсмены завоевали восемь медалей всероссийского турнира по тхэквондо

13 – 14 мая в Москве прошел традиционный всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Патриот». На арене Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина лидерство в разных весовых категориях и возрастных группах оспаривали около тысячи спортсменов от 12 до 65 лет из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Тверскую область на престижном турнире представляли воспитанники спортивных школ, [...]

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13 – 14 мая в Москве прошел традиционный всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Патриот».

На арене Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина лидерство в разных весовых категориях и возрастных группах оспаривали около тысячи спортсменов от 12 до 65 лет из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Тверскую область на престижном турнире представляли воспитанники спортивных школ, клубов и организаций из столицы Верхневолжья и поселка Сонково. По итогам поединков тверские спортсмены завоевали восемь медалей, в их числе – четыре золота, одно серебро и три бронзы.

Наибольшего успеха добились ребята из тверской ДЮСШ «Лидер» (тренер – Дмитрий Ганин). В группе юношей и девушек до 11 лет на высшую ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись Виктория Балаян (24 кг) и Владислав Плаксин (37 кг).

Среди юниорок до 17 лет первое место в весе до 68 кг заняла Ксения Серебренникова (на самом верхнем снимке). Среди кадетов до 14 лет бронзовыми призерами стали Максим Афанасьев (61 кг) и Дарья Седых (47 кг). Бронзой копилку тверских наград в кадетской группе пополнила Анастасия Агаева из поселка Сонково (тренер Руслан Цуцулаев), которая стала третьей в весе до 59 кг.

Достойно на всероссийском уровне выступили и тверские ветераны. Евгений Чернов, защищающий честь федерации тхэквондо и паратхэквондо города Твери, завоевал золотую медаль среди мужчин 39 – 45 лет в весе до 80 кг. Алексей Смирнов из СК «Завод» в этом же весе, но в возрастной группе 32 – 38 лет, остановился на второй ступени подиума.

– Этот турнир для наших юных спортсменов стал хорошей проверкой сил перед первенствами и Спартакиадой учащихся ЦФО, которые пройдут в июне, – отметил президент федерации тхэквондо и паратхэквондо города Твери Сергей Курбанов.

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