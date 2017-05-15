Участница из Твери не смогла стать «Королевой Рунета 2017»

Имя победительницы конкурса назвали 15 мая. В понедельник члены жюри выбрали победительницу Международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017», в котором принимали участие русскоязычные мамы со всего мира. Всего на конкурс было подано более 10 тысяч анкет. В течение семи месяцев организаторы отбирали лучших, в итоге в финале оказались пять участниц: Алена Морозова и Ирина Мельцер из [...]

https://tverigrad.ru/publication/uchastnica-iz-tveri-ne-smogla-stat-korolevojj-runeta-2017

Имя победительницы конкурса назвали 15 мая.

В понедельник члены жюри выбрали победительницу Международного конкурса красоты «Королева Рунета 2017», в котором принимали участие русскоязычные мамы со всего мира. Всего на конкурс было подано более 10 тысяч анкет. В течение семи месяцев организаторы отбирали лучших, в итоге в финале оказались пять участниц: Алена Морозова и Ирина Мельцер из Израиля, Эльвира Биксентеева (Тюменская область), Анна Шулькевич (Тверь) и Диана Слащёва (Московская область).

В прямом радиоэфире члены жюри задавали финалисткам вопросы, оценивая креативность ответов. В итоге титул «Королева Рунета 2017» завоевала Алена Морозова из Израиля. Она получит денежный приз в 500 тысяч рублей. Половину этих денег она должна будет потратить на социальные или благотворительные проекты. Кроме того, она войдет в состав жюри Международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2017».

«Первой Вице-королевой Рунета 2017» стала Диана Слащёва из Московской области, титул «Вторая Вице-королева Рунета 2017» завоевала Ирина Мельцер из Израиля.

Запись эфира можно будет послушать здесь.

0 0