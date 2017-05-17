Управление Роспотребнадзора по Тверской области временно возглавил Арнольд Выскубов

Виталий Синода покинул свой пост. Напомним, что во вторник, 16 мая, губернатор Тверской области назначил нового министра здравоохранения региона. Этот пост занял Виталий Синода, который ранее возглавлял Управление Роспотребнадзора по Тверской области. Бывший Главный санитарный врач региона стал заместителем председателя правительства региона. Прежнего руководителя регионального минздрава Романа Курынина уволили после скандала в Твери с искаженными [...]

https://tverigrad.ru/publication/upravlenie-rospotrebnadzora-po-tverskojj-oblasti-vremenno-vozglavil-arnold-vyskubov

Виталий Синода покинул свой пост.

Напомним, что во вторник, 16 мая, губернатор Тверской области назначил нового министра здравоохранения региона. Этот пост занял Виталий Синода, который ранее возглавлял Управление Роспотребнадзора по Тверской области. Бывший Главный санитарный врач региона стал заместителем председателя правительства региона. Прежнего руководителя регионального минздрава Романа Курынина уволили после скандала в Твери с искаженными данными по младенческой смертности.

Как сообщили Tverigrad.ru в областном Роспотребнадзоре, временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Арнольд Выскубов - заместитель руководителя управления, заместитель Главного государственного санитарного врача региона.

Досье

Арнольд Выскубов родился 13 января 1964 года в городе Баку. В 1987 году окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институ, по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология».

С 1987 по 1999 годы работал в должности Главного государственного санитарного врача по Старицкому району. В 1999 году окончил Международный независимый эколого-политический университет по специальности «Юриспруденция». С июля 1999 года назначен заместителем главного врача ФГУ «Центр госсанэпиднадзора в Тверской области».

С 2005 года является заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области.

Имеет сертификаты специалиста по общей и социальной гигиене. По данным специальностям ему присвоены высшие категории.

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