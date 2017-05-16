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В этом году для Тверской области закупят 40 новых автомобилей скорой помощи

Машины получат районы, испытывающие в них наибольшую потребность.

Обновление автопарка службы скорой медицинской помощи региона обсудили на оперативном совещании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. В этом году планируется закупить как минимум 40 новых автомобилей. Напомним, что поддержку региону готов оказать федеральный центр.

В Тверской области из более чем 300 машин скорой помощи около половины имеют срок эксплуатации более пяти лет. За последние три года автопарк санитарных автомобилей был частично обновлен – регион получил около 100 новых машин. По мнению Игоря Рудени, необходимо рассмотреть перспективы перевода части машин службы скорой помощи на газомоторное топливо. Делать это нужно в тех районах, где есть соответствующие заправки, отметил глава региона.

Продолжается внедрение системы диспетчеризации санитарного транспорта, отслеживающей движение машин в онлайн-режиме и интеграцию с системой 112. Благодаря принятым мерам в первом квартале 2017 года смертность от ДТП на территории региона снизилась на 18,5%.

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