Спорт
В гости к тверским суворовцам приехали олимпийские чемпионы
Лидеры ЦСКА встретились с кадетами и преподали им уроки борьбы, стрельбы, гандбола и мини-футбола.
11 мая в Тверском суворовском военном училище высадился «звездный десант» ЦСКА. Делегацию именитых спортсменов возглавил начальник клуба Михаил Барышев, который сам окончил это училище в 1995 году. Вместе с ним - двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков и другие.
- Этот визит не случаен. Тверские суворовцы проявили себя одними из лучших на параде Победы на Красной площади. Тверские суворовцы показывают одни из лучших результатов в спорте среди суворовского движения, - рассказал о причинах визита «звездного десанта» ЦСКА в Тверское СВУ Михаил Барышев.
Параллельно с этим начальники команд и спортивных школ ЦСКА провели различные мастер-классы. Особенности мини-футбола воспитанникам Тверского СВУ показал Александр Ковалев, а Василий Филлипов и Алексей Каманин продемонстрировали тактику игры в гандбол. Алексей Каменский научил суворовцев метко стрелять, а Алексей Поддубный показал приемы самбо. Отработку приемов армейского рукопашного боя для кадетов провел Алексей Кочиев.
- Для нас за честь то, что нам выпала возможность провести тренировку вместе с представителем ЦСКА. Мы хотели бы почаще так заниматься, чтобы мы видели пример, чего мы можем достичь, если будем упорно заниматься, - поделился с нами после мастер-класса по армейскому рукопашному бою старший сержант сержант 7-го курса Андрей Завтонов.
После мастер-классов гости училища и его воспитанники собрались в актовом зале на торжественную часть мероприятия, а завершилась встреча фотосессией с чемпионами.
- Все прошло очень достойно, все прошло на высоком уровне. Это очень интересно воспитанникам училища, у них горели глаза в предвкушении этой встречи, - рассказал нам новый начальник Тверского суворовского военного училища Владимир Ляхов.
Своими впечатлениями от визита в училище поделились и сами олимпийцы. По словам Светланы Хорхиной, Тверское СВУ готовит достойные кадры.
- Сколько великолепных детей, учеников вышло из этих стен. Поэтому есть ещё у нас возможности, и с такими традициями и историей здесь выпускали и будут выпускать достойных защитников Отечества, - отметила олимпийская чемпионка.
Посмотреть видеосюжет о визите «звездного десанта» ЦСКА в Твери можно на «Твериград ТВ».
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удивляет с каким, как мне кажется, пренебрежением относятся к форменной одежде отдельные представители ВС МО РФ !