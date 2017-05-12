В гости к тверским суворовцам приехали олимпийские чемпионы

Лидеры ЦСКА встретились с кадетами и преподали им уроки борьбы, стрельбы, гандбола и мини-футбола. 11 мая в Тверском суворовском военном училище высадился «звездный десант» ЦСКА. Делегацию именитых спортсменов возглавил начальник клуба Михаил Барышев, который сам окончил это училище в 1995 году. Вместе с ним - двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская [...]

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Лидеры ЦСКА встретились с кадетами и преподали им уроки борьбы, стрельбы, гандбола и мини-футбола.

11 мая в Тверском суворовском военном училище высадился «звездный десант» ЦСКА. Делегацию именитых спортсменов возглавил начальник клуба Михаил Барышев, который сам окончил это училище в 1995 году. Вместе с ним - двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков и другие.

- Этот визит не случаен. Тверские суворовцы проявили себя одними из лучших на параде Победы на Красной площади. Тверские суворовцы показывают одни из лучших результатов в спорте среди суворовского движения, - рассказал о причинах визита «звездного десанта» ЦСКА в Тверское СВУ Михаил Барышев.

Пребывание Центрального спортивного клуба армии в Твери началось с возложения цветов к обелиску Победы.

Параллельно с этим начальники команд и спортивных школ ЦСКА провели различные мастер-классы. Особенности мини-футбола воспитанникам Тверского СВУ показал Александр Ковалев, а Василий Филлипов и Алексей Каманин продемонстрировали тактику игры в гандбол. Алексей Каменский научил суворовцев метко стрелять, а Алексей Поддубный показал приемы самбо. Отработку приемов армейского рукопашного боя для кадетов провел Алексей Кочиев.

- Для нас за честь то, что нам выпала возможность провести тренировку вместе с представителем ЦСКА. Мы хотели бы почаще так заниматься, чтобы мы видели пример, чего мы можем достичь, если будем упорно заниматься, - поделился с нами после мастер-класса по армейскому рукопашному бою старший сержант сержант 7-го курса Андрей Завтонов.

После мастер-классов гости училища и его воспитанники собрались в актовом зале на торжественную часть мероприятия, а завершилась встреча фотосессией с чемпионами.

- Все прошло очень достойно, все прошло на высоком уровне. Это очень интересно воспитанникам училища, у них горели глаза в предвкушении этой встречи, - рассказал нам новый начальник Тверского суворовского военного училища Владимир Ляхов.

Своими впечатлениями от визита в училище поделились и сами олимпийцы. По словам Светланы Хорхиной, Тверское СВУ готовит достойные кадры.

- Сколько великолепных детей, учеников вышло из этих стен. Поэтому есть ещё у нас возможности, и с такими традициями и историей здесь выпускали и будут выпускать достойных защитников Отечества, - отметила олимпийская чемпионка.

Посмотреть видеосюжет о визите «звездного десанта» ЦСКА в Твери можно на «Твериград ТВ».

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