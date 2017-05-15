В Кимрах в результате ДТП тяжелые травмы получила мотоциклистка

Пострадавшую госпитализировали. ДТП произошло 14 мая около 15:35 на перекрестке улиц Володарского и Радищева в Кимрах. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 41 -летний водитель автомобиля Toyota Rav4 при повороте налево не уступил дорогу 37-летней женщине на мотоцикле Kawasaki. В результате произошло столкновение. Женщина, управлявшая мотоциклом, получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждения. Напомним, [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-kimrakh-v-rezultate-dtp-tyazhelye-travmy-poluchila-motociklistka

Пострадавшую госпитализировали.

ДТП произошло 14 мая около 15:35 на перекрестке улиц Володарского и Радищева в Кимрах. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 41 -летний водитель автомобиля Toyota Rav4 при повороте налево не уступил дорогу 37-летней женщине на мотоцикле Kawasaki. В результате произошло столкновение.

Женщина, управлявшая мотоциклом, получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждения.

Напомним, еще одно серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло 13 мая на трассе М-10 в Калининском районе. Там водитель мотоцикла, не выдержав безопасную дистанцию, не успел вовремя остановиться и врезался в ехавшую впереди фуру Volvo. С тяжелыми травмами байкер был госпитализирован.

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