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В Кимрах в результате ДТП тяжелые травмы получила мотоциклистка
Пострадавшую госпитализировали.
ДТП произошло 14 мая около 15:35 на перекрестке улиц Володарского и Радищева в Кимрах. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 41 -летний водитель автомобиля Toyota Rav4 при повороте налево не уступил дорогу 37-летней женщине на мотоцикле Kawasaki. В результате произошло столкновение.
Женщина, управлявшая мотоциклом, получила тяжелые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждения.
Напомним, еще одно серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло 13 мая на трассе М-10 в Калининском районе. Там водитель мотоцикла, не выдержав безопасную дистанцию, не успел вовремя остановиться и врезался в ехавшую впереди фуру Volvo. С тяжелыми травмами байкер был госпитализирован.
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