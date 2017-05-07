В Ржеве захоронили останки более 1000 красноармейцев

В Тверской области может появиться новый мемориал в честь советских воинов-героев Великой Отечественной войны. В воскресенье, 7 мая, в Ржеве на воинском мемориале «Парк мира и примирения» прошла торжественная церемония захоронения останков более 1000 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В том числе, около 200 останков, обнаруженных участниками экспедиции «Ржев. Калининский фронт» [...]

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В Тверской области может появиться новый мемориал в честь советских воинов-героев Великой Отечественной войны.

В воскресенье, 7 мая, в Ржеве на воинском мемориале «Парк мира и примирения» прошла торжественная церемония захоронения останков более 1000 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. В том числе, около 200 останков, обнаруженных участниками экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году.

- Мы отдаем дать памяти нашим героям, - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на митинге, который прошел на мемориале. - На ржевской земле они приняли на себя один из самых тяжелых ударов фашистской армии. Советские воины проявили несокрушимую силу духа и мужество. Они стояли насмерть, погибали, но не сдавались.

В память о защитниках Родины отслужили церковную панихиду и объявили Минуту молчания.

Напомним, сегодня под Ржевом завершается военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининской фронт». Экспедиция, которая проходит в Верхневолжье второй год подряд, имеет статус международной – помимо россиян в ней участвуют поисковики из Казахстана и Германии. Всего более 500 человек.

Репортаж Tverigrad.ru из полевого лагеря поисковиков читайте здесь.

Кроме того, напомним, что непосредственно перед церемонией захоронения на воинском мемориале был обнаружен неразорвавшийся авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасный боеприпас взрывотехники из Твери оперативно вывезли на полигон в Ржевском районе и обезвредили.

Справка

Участие в мероприятии приняли губернатор Игорь Руденя, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель председателя Государственной думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, ветераны, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, Главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, главы муниципальных образований региона, члены поисковых отрядов и объединений, военнослужащие, жители Ржева.

А в это время

В Тверской области может появиться новый мемориал в честь советских воинов-героев Великой Отечественной войны. Создание комплекса обсудили 7 мая на совещании по теме увековечения памяти погибших в Ржевской битве, которое провел губернатор Игорь Руденя в Центре патриотического воспитания города Ржева.

С инициативой о возведении мемориала выступили Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, чей отец воевал на Калининском фронте, и представители Российского военно-исторического общества.

Место, где будет располагаться новый мемориал, обсуждается. Одно из предложений - начать строительство в Ржевском районе в 2018 году, когда муниципалитет будет отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Предполагается, что финансироваться проект будет не только за счет бюджетных средств, но и при активном участии граждан.

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