Спорт
В Твери десятки автогонщиков боролись в клубах пыли за победу
6 мая в Твери на картодроме у деревни Борихино состоялся весенний автокросс, приуроченный ко Дню Победы.
В рамках соревнований прошло Открытое первенство Твери в спортивных дисциплинах Д3-Мини, Д3-Юниор, Д2-Юниор, а также Открытый чемпионат Твери в спортивных дисциплинах Супер-1600 и Д2-Классика. На трек на картодроме близ деревни Борихино в этот день шли 47 участников - лучшие автоспортсмены из Твери и области, Москвы и Подмосковья и даже из Санкт-Петербурга. Организаторами автокросса выступили СТК «Вираж», ФАС Тверской области и городская администрация.
Грунт на виражах был рыхлый и раскатанный грунт, но большую проблему для прохождения трассы создал другой фактор - клубы пыли, тянущиеся за машинами. Гоночный день выдался теплым, сухим и ветреным. Несмотря на то, что трассу проливали, грунт все равно оставался сухим и сыпучим. Только самые маленькие участники соревнований не оставляли за собой шлейф из пыли - в их багги просто не хватает «лошадок» для этого. Но начиная с класса Д3-Юниор после каждого проезда участников над трассой поднимались клубы пыли, а за «классикой» и «восьмёрками» и вовсе стояла сплошная пелена. И если у ведущего участника заезда видимость была отличная, следующие за ним «ориентировали на ощупь».
Результаты соревнований:
Личный зачет в классе Д3-мини:
- Тарабакин Алексей (Тверь)
- Каплун Тамир (Тверь)
- Краев Иннокентий (Тверь)
Личный зачет в классе Д3-юниоры:
- Каменев Александр (Фрязино, МО)
- Образцов Максим (Ржев)
- Балабай Александр (Ржев)
Личный зачет в классе Д2-юниоры:
- Маринов Владислав (Пушкино, МО)
- Майков Михаил (Тверь)
- Каплун Тамир (Тверь)
Личный зачет в классе Д2-классика:
- Булатов Кирилл (Тверь)
- Тихонов Виталий (Тверь)
- Потёмкин Павел (Тверь)
Личный зачет в классе Супер-1600:
- Лысов Сергей (Тверь)
- Семенчук Илья (Тверь)
- Аксентьев Александр (Тверь)
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