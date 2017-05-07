Спорт

В Твери десятки автогонщиков боролись в клубах пыли за победу

6 мая в Твери на картодроме у деревни Борихино состоялся весенний автокросс, приуроченный ко Дню Победы.

В рамках соревнований прошло Открытое первенство Твери в спортивных дисциплинах Д3-Мини, Д3-Юниор, Д2-Юниор, а также Открытый чемпионат Твери в спортивных дисциплинах Супер-1600 и Д2-Классика. На трек на картодроме близ деревни Борихино в этот день шли 47 участников - лучшие автоспортсмены из Твери и области, Москвы и Подмосковья и даже из Санкт-Петербурга. Организаторами автокросса выступили СТК «Вираж», ФАС Тверской области и городская администрация.

Грунт на виражах был рыхлый и раскатанный грунт, но большую проблему для прохождения трассы создал другой фактор - клубы пыли, тянущиеся за машинами. Гоночный день выдался теплым, сухим и ветреным. Несмотря на то, что трассу проливали, грунт все равно оставался сухим и сыпучим. Только самые маленькие участники соревнований не оставляли за собой шлейф из пыли - в их багги просто не хватает «лошадок» для этого. Но начиная с класса Д3-Юниор после каждого проезда участников над трассой поднимались клубы пыли, а за «классикой» и «восьмёрками» и вовсе стояла сплошная пелена. И если у ведущего участника заезда видимость была отличная, следующие за ним «ориентировали на ощупь».

Результаты соревнований:

Личный зачет в классе Д3-мини:

  1. Тарабакин Алексей (Тверь)
  2. Каплун Тамир (Тверь)
  3. Краев Иннокентий (Тверь)

Личный зачет в классе Д3-юниоры:

  1. Каменев Александр (Фрязино, МО)
  2. Образцов Максим (Ржев)
  3. Балабай Александр (Ржев)

Личный зачет в классе Д2-юниоры:

  1. Маринов Владислав (Пушкино, МО)
  2. Майков Михаил (Тверь)
  3. Каплун Тамир (Тверь)

Личный зачет в классе Д2-классика:

  1. Булатов Кирилл (Тверь)
  2. Тихонов Виталий (Тверь)
  3. Потёмкин Павел (Тверь)

Личный зачет в классе Супер-1600:

  1. Лысов Сергей (Тверь)
  2. Семенчук Илья (Тверь)
  3. Аксентьев Александр (Тверь)

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