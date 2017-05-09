В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками

Символ чести и мужества оценили в сумму от 30 до 100 рублей. Торговлю развернули на стадионе у Суворовского училища. В палатке на столике, обтянутом красной материей в цвет знамени Победы, разложена самая различна атрибутика с символикой 9 Мая. Среди всего ассортимента на столе красуются георгиевские ленточки, за которые просят конкретные суммы. Обычная ленточка вполне себе [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-na-den-pobedy-ustroili-torgovlyu-georgievskimi-lentochkami

Символ чести и мужества оценили в сумму от 30 до 100 рублей.

Торговлю развернули на стадионе у Суворовского училища. В палатке на столике, обтянутом красной материей в цвет знамени Победы, разложена самая различна атрибутика с символикой 9 Мая. Среди всего ассортимента на столе красуются георгиевские ленточки, за которые просят конкретные суммы. Обычная ленточка вполне себе сносного качества стоит здесь 30 рублей. Ленточка, завязанная бантиком и декорированная заколкой в виде звезды оценивается уже в 100 рублей.

- Понимаете, мы же сами цены. Если я сама назначу цену и скажу, что буду продавать ленточку по 10 рублей, меня все соседи здесь все сожрут, потому что ленточку здесь продают все, - пояснила стоимость данного аксессуара продавщица.

Правда, кроме этой палатки других точек по близости, где торгуют ленточками, корреспондент Tverigrad.ru не нашел. На вопрос, не стыдно ли торговать лентой, продавщица ответила: «Стыдно, но я человек подневольный».

Характерно, что совсем рядом, буквально в двух шагах, проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой волонтеры раздают эти ленточки совершенно бесплатно.

На сайте Tverigrad.ru вы можете следить за онлайн трансляцией Дня Победы в Твери.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 6