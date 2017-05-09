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В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
Символ чести и мужества оценили в сумму от 30 до 100 рублей.
Торговлю развернули на стадионе у Суворовского училища. В палатке на столике, обтянутом красной материей в цвет знамени Победы, разложена самая различна атрибутика с символикой 9 Мая. Среди всего ассортимента на столе красуются георгиевские ленточки, за которые просят конкретные суммы. Обычная ленточка вполне себе сносного качества стоит здесь 30 рублей. Ленточка, завязанная бантиком и декорированная заколкой в виде звезды оценивается уже в 100 рублей.
- Понимаете, мы же сами цены. Если я сама назначу цену и скажу, что буду продавать ленточку по 10 рублей, меня все соседи здесь все сожрут, потому что ленточку здесь продают все, - пояснила стоимость данного аксессуара продавщица.
Правда, кроме этой палатки других точек по близости, где торгуют ленточками, корреспондент Tverigrad.ru не нашел. На вопрос, не стыдно ли торговать лентой, продавщица ответила: «Стыдно, но я человек подневольный».
Характерно, что совсем рядом, буквально в двух шагах, проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой волонтеры раздают эти ленточки совершенно бесплатно.
На сайте Tverigrad.ru вы можете следить за онлайн трансляцией Дня Победы в Твери.
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На всём наживаются" некоторые бизнесмены ",готовы родину продать ...............
И где "власть"???? Закрывать такие точки нахрен.
Родину давно уже продали
В стране которая давно ничего не производит, где одна часть населения барыги, а другая покупатель, к тому же работающая у этих барыг, трудно представить что либо иное.
Торгаш купивший Георгиевсую ленточку в китае за американские доллары раздает её на улице по своей воле, без напутствия конторолирующих структур в порыве патриотизма...... ну ну.
Тема про #продает#,а не про *раздаёт*...
Совсем народ оскотинился.. капец какой-то..