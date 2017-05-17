В Твери начинаются плановые отключения горячей воды

Гидравлические испытания в областной столице стартуют 19 мая. В рамках подготовки к отопительному сезону 2017 - 2018-х годов ООО «Тверская генерация» начинает гидравлические испытания теплосетей на плотность и прочность. В пятницу, 19 мая, с 13:00 до 20:00 испытания сетей будут проводиться на Петербургском шоссе от Ленинградской заставы до Горбатого моста, а также по улице Луначарского. Граждан просят соблюдать осторожность, не [...]

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Гидравлические испытания в областной столице стартуют 19 мая.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2017 - 2018-х годов ООО «Тверская генерация» начинает гидравлические испытания теплосетей на плотность и прочность.

В пятницу, 19 мая, с 13:00 до 20:00 испытания сетей будут проводиться на Петербургском шоссе от Ленинградской заставы до Горбатого моста, а также по улице Луначарского.

Граждан просят соблюдать осторожность, не приближаться к люкам тепловых камер, не парковать автотранспорт вблизи мест прохождения теплотрасс. При обнаружении провалов грунта, выброса воды на поверхность не стоит приближаться к месту провала, а следует сразу сообщить в диспетчерскую по телефонам: 8 (4822) 55-53-40, 52-67-42, 78-00-00 или 76-09-09.

Подробный график летних плановых отключений горячей воды будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, отопительный сезон в Твери продлевался дважды. Завершить его изначально планировалось 10 мая, однако из-за холодов тепло в домах тверичан было решено не отключать сначала до 13 мая, а затем – до 19-го.

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