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В Твери потеплеет до +25°C

Вместе с потеплением в регион придут грозовые дожди.

Температура в Тверской области постепенно возвращается к нормальным майским показателям. После обновления температурного минимума, когда в ночь с 13 на 14 мая столбик термометра опустился до рекордной отметки -4°С, в регионе началось потепление. Уже 18 мая температура, державшаяся на 5-6 градусов ниже нормы, приблизится к средним многолетним значениям.

По данным Тверского гидрометцентра, в четверг и пятницу будет без осадков, днем температура будет подниматься до +20°С. Минуют и ночные заморозки - после заката термометры будут показывать +3°С...+8°С.

В субботу будет ещё теплее: до +20°С...+25°С днем и +7°С...+12°С по ночам. Но вместе с резким потеплением синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди, которые задержатся и на ночь. К воскресенью они остудят землю до +18°С.

В начале новой рабочей недели будет немного прохладнее, но в целом температура будет держаться в пределах нормы, будет без осадков.

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