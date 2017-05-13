Спорт
В Твери проходит 50-я всероссийская регата памяти Афанасия Никитина
Всероссийская регата по академической гребле, которая в этом году отмечает 50-летие, проходит в областной столице с 12 по 14 мая. Торжественное открытие соревнований состоится в суббот, 13 мая.
В юбилейной регате участвуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тверской, Московской, Псковской, Новгородской, Астраханской, Воронежской и Калужской областей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Зрелищные соревнования проходят на акватории Волги в центре Твери. Старты запланированы 13 и 14 мая в 10:00 и 16:00. Спортсмены финишируют в створе кинотеатра «Звезда».
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