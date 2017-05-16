В Твери пропала 14-летняя девочка, волонтеры просят о помощи в поисках

Школьница ушла из дома и не отвечает на звонки. Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску Анастасии Николаевой 2003 года рождения. 15 мая около 13:00 девочка ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. На звонки родных Настя не отвечает. Приметы: рост 168-170 см, светло-русые волосы, прическа каре без челки, голубые глаза. Особые [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-propala-14-letnyaya-devochka-2

Школьница ушла из дома и не отвечает на звонки.

Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску Анастасии Николаевой 2003 года рождения. 15 мая около 13:00 девочка ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. На звонки родных Настя не отвечает.

Приметы: рост 168-170 см, светло-русые волосы, прическа каре без челки, голубые глаза. Особые приметы: на правой руке у локтя небольшой шрам, на правой ноге у ступни шрам от недоделанной татуировки. Была одета: черные вареные джинсы, темно-синяя ветровка «кенгуру», синяя кофта, синие кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.

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