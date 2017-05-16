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В Твери пропала 14-летняя девочка, волонтеры просят о помощи в поисках
Школьница ушла из дома и не отвечает на звонки.
Волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску Анастасии Николаевой 2003 года рождения. 15 мая около 13:00 девочка ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. На звонки родных Настя не отвечает.
Приметы: рост 168-170 см, светло-русые волосы, прическа каре без челки, голубые глаза. Особые приметы: на правой руке у локтя небольшой шрам, на правой ноге у ступни шрам от недоделанной татуировки. Была одета: черные вареные джинсы, темно-синяя ветровка «кенгуру», синяя кофта, синие кроссовки.
Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.
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Шрам от недоделанной татуировки? Это в 14 лет? А что ожидают родители этой голубоглазой от нее в 18?
Прочему 16 число? Ждали пресловутые 3 дня? Вроде писали, что по детям эти 3 дня не соблюдаются.
brigit, А Вы про какие 3 дня? Просто в тексте новости написано: «15 мая около 13:00 девочка ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась».