Новости
В Твери полиция опрашивает родных и друзей исчезнувшей 13-летней девочки
По факту исчезновения Анастасии Николаевой началась доследственная проверка.
В Твери продолжаются поиски пропавшей 13-летней школьницы, которая днем 15 мая ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. Напомним, ранее волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску Анастасии Николаевой.
К поискам девочки подключились сотрудники полиции и следственного комитета. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова, проводится доследственная проверка, опрошены родственники и друзья девочки.
- Ранее фактов безвестного отсутствия несовершеннолетней не имелось, - поясняет Валерия Павлова.
Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти