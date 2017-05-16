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В Твери полиция опрашивает родных и друзей исчезнувшей 13-летней девочки

По факту исчезновения Анастасии Николаевой началась доследственная проверка.

В Твери продолжаются поиски пропавшей 13-летней школьницы, которая днем 15 мая ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. Напомним, ранее волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску Анастасии Николаевой.

К поискам девочки подключились сотрудники полиции и следственного комитета. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова, проводится доследственная проверка, опрошены родственники и друзья девочки.

- Ранее фактов безвестного отсутствия несовершеннолетней не имелось, - поясняет Валерия Павлова.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.

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