В Твери полиция опрашивает родных и друзей исчезнувшей 13-летней девочки

По факту исчезновения Анастасии Николаевой началась доследственная проверка. В Твери продолжаются поиски пропавшей 13-летней школьницы, которая днем 15 мая ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. Напомним, ранее волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску Анастасии Николаевой. К поискам девочки подключились сотрудники полиции и следственного комитета. Как сообщает старший помощник руководителя СУ [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-sledovateli-i-policiya-oprashivayut-rodnykh-i-druzejj-ischeznuvshejj-13-letnejj-devochki

По факту исчезновения Анастасии Николаевой началась доследственная проверка.

В Твери продолжаются поиски пропавшей 13-летней школьницы, которая днем 15 мая ушла из дома на Волоколамском проспекте и не вернулась. Напомним, ранее волонтеры поискового отряда «Сова» разместили ориентировку по розыску Анастасии Николаевой.

К поискам девочки подключились сотрудники полиции и следственного комитета. Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова, проводится доследственная проверка, опрошены родственники и друзья девочки.

- Ранее фактов безвестного отсутствия несовершеннолетней не имелось, - поясняет Валерия Павлова.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.

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