В Твери прошел Парад Победы

На площади Победы в Твери состоялось торжественное прохождение войск Тверского гарнизона. 9 мая возле Обелиска Победы в Твери прошел торжественный митинг в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главными гостями праздничного мероприятия стали ветераны. Участников приветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Сердечно поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны – Днем [...]

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На площади Победы в Твери состоялось торжественное прохождение войск Тверского гарнизона.

9 мая возле Обелиска Победы в Твери прошел торжественный митинг в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главными гостями праздничного мероприятия стали ветераны. Участников приветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Сердечно поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны – Днем Великой Победы! - Обратился глава региона к тверичанам. - 72 года назад наши отцы, деды и прадеды поставили победную точку в самой жестокой войне в истории человечества. Они доказали, что самый мощный, беспощадный враг не может сломить дух, единство и любовь к Родине нашего народа.

Игорь Руденя от имени жителей Тверской области поблагодарил тех, кто воевал за Победу – фронтовиков, тружеников тыла – за стойкость, преданность Родине, мужество и героизм:

- Спасибо вам за Великую Победу! Вы отстояли и передали нам главные ценности России – свободу, мир, веру в единый народ и нашу великую страну. Вечная память павшим героям и всем, кого уже с нами нет, - поздравил губернатор ветеранов.

На площади Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Затем участники мероприятия возложили цветы к Обелиску Победы и памятнику воинам-интернационалистам.

На митинге также присутствовали председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, глава Твери Александр Корзин, глава администрации города Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители общественных организаций, юные патриоты, жители и гости города.

На сайте Tverigrad.ru вы можете следить за онлайн трансляцией Дня Победы в Твери.

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