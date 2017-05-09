Спорт

В Твери рекорд отжиманий был поставлен за полтора часа

В День Победы прошла акция, в ходе которой молодые люди отжимались от брусчатки главной пешеходной улицы города.

В ставшей традиционной акции «Рекорд Победы» на улице Трехсвятской приняло участие около 40 человек. За полтора часа они отжались от земли 26 298 раз - именно столько мирных дней миновало с 9 мая 1945 года. Как отмечают организаторы акции, количество участников в этом году также стало рекордным.

Среди тех, кто устанавливал этот «Рекорд Победы» был участник двух Олимпиад, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, посол ГТО в Тверской области Богдан Пищальников.

Участники совершали по несколько подходов по 20-30 отжиманий. Победитель акции покорил рубеж в 200 отжиманий.

Напомним, весь день Tverigrad.ru ведет онлайн-трансляцию Дня Победы в Твери.

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