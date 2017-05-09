В Твери сотрудники ГИБДД и участники ретро-клуба провели автопробег «Чтобы помнили!»

Полицейские и общественники возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям. Акция прошла в День Победы, 9 мая. Представители Госавтоинспекции Тверской области совместно с тверским ретро-клубом с 10:00 до 15:00 проехали колонной Памяти по улицам города. Участники пробега посетили воинские захоронения и памятники советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы на мемориалах. Начался [...]

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Полицейские и общественники возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям.

Акция прошла в День Победы, 9 мая. Представители Госавтоинспекции Тверской области совместно с тверским ретро-клубом с 10:00 до 15:00 проехали колонной Памяти по улицам города.

Участники пробега посетили воинские захоронения и памятники советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы на мемориалах. Начался маршрут от братского захоронения в поселке Элеватор, где похоронены 132 воина Красной армии. Затем колонна Памяти проследовала к братской могиле в поселке Керамического завода. Здесь захоронены останки бойцов 5-й и 256-й стрелковых дивизий: 565 воинов, имена 24 из них неизвестны. Участники пробега почтили память погибших при обороне и штурме Калинина Минутой молчания.

Следующей точкой стал мемориал «122-миллиметровая гаубица», установленный на холме на выезде из Твери по Бежецкому шоссе. Воинский мемориал был установлен в 1966 году по случаю 25-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Далее участники автопробега проследовали на воинское захоронение на Волынском кладбище. Здесь на улице Коноплянниковой похоронены советские солдаты 243-й, 252-й, 256-й стрелковых дивизий и других подразделений и частей, которые участвовали в освобождении г. Калинина (1407 воинов, имена 629 из них неизвестны). Автопробег также сделал остановку на воинском мемориале в микрорайоне "Радужный" «Рубеж обороны». Отсюда советские войска начали наступление 5 декабря 1941 года, которое завершилось освобождением г. Калинина. В завершение колонна Памяти посетила памятник в деревне Старая Константиновка всем односельчанам, которые ушли на фронт.

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