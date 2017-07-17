Новости
В Тверской области более 800 человек убирали леса от мусора
В регионе подвели первые итоги акции «Чистый лес».
Как сообщают в министерстве лесного хозяйства Тверской области, в акции приняли участие более 800 человек. Мусор убирали в лесах на территориях 26 районов.
- В ходе акции с площади 263 га лесного фонда Тверской области было вывезено 183 куб. м мусора, с земель иных категорий – 23 куб. м, - сообщают в региональном минлесхозе.
К примеру, с площади 89 га памятника природы «Остров Кличен» было вывезено 20 куб.м мусора, с 98 га особо охраняемой природной территории «Троеручица» по берегам озера Белое – 60 куб. м.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Популярное в социальных сетях
ОБСУЖДЕНИЕ Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
Хорошие люди