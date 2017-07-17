В Тверской области более 800 человек убирали леса от мусора

В регионе подвели первые итоги акции «Чистый лес». Как сообщают в министерстве лесного хозяйства Тверской области, в акции приняли участие более 800 человек. Мусор убирали в лесах на территориях 26 районов. - В ходе акции с площади 263 га лесного фонда Тверской области было вывезено 183 куб. м мусора, с земель иных категорий – 23 [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-bolee-800-chelovek-ubirali-lesa-ot-musora

В регионе подвели первые итоги акции «Чистый лес».

Как сообщают в министерстве лесного хозяйства Тверской области, в акции приняли участие более 800 человек. Мусор убирали в лесах на территориях 26 районов.

- В ходе акции с площади 263 га лесного фонда Тверской области было вывезено 183 куб. м мусора, с земель иных категорий – 23 куб. м, - сообщают в региональном минлесхозе.

К примеру, с площади 89 га памятника природы «Остров Кличен» было вывезено 20 куб.м мусора, с 98 га особо охраняемой природной территории «Троеручица» по берегам озера Белое – 60 куб. м.

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