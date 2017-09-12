В Тверской области с должниками по алиментам встретился священник

Трое из присутствовавших сразу после встречи погасили долги.

Судебные приставы Удомельского районного отдела УФССП России по Тверской области организовали неплательщикам по алиментам встречу со священником в рамках акции «Заплати алименты — собери ребенка в школу».

Священнослужитель отец Сергий провел с должниками духовно-просветительную беседу, и судебный пристав разъяснила собравшимся их обязанности и права по содержанию несовершеннолетних детей и представила сведения о наличии вакансий в центре занятости населения для трудоустройства.

«Это возможность задуматься о моральном облике, в котором порой предстают нерадивые отцы перед своими детьми, сделать шаги к социальной реабилитации», — отмечают в УФССП России по Тверской области.

В начале встречи должники говорили о нелегкой жизни, но при этом и не раскаивались. Однако священнослужитель призвал алиментщиков перестать потакать своим прихотям и слабостям. В конце встречи отец Сергий пожелал помощи Божьей в решении насущных проблем и выразил надежду, что в скором времени все собравшиеся перестанут быть должниками перед детьми и государством. Добавим, что трое из присутствовавших сразу после встречи погасили долги.

