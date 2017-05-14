Новости

В Тверской области возобновлена работа МРЭО

Неполадки в работе подразделений ГИБДД устранены.

Оказание госуслуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД было временно приостановлено в связи с «техническими неполадками в информационной мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России». Сбои в работе произошли из-за кибератаки. Напомним, сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком WannaCry стали поступать из разных стран вечером 12 мая. По данным федеральных СМИ, под удар попали не менее 74 государств, при этом наибольшее число кибератак наблюдалось именно в России, где целью хакеров стали стали компьютеры ряда крупных организаций и ведомств, в том числе МВД. Вечером 13 мая в ведомстве сообщили об устранении сбоев.

14 мая об устранении неполадок сообщили и в УГИБДД по Тверской области. В понедельник, 15 мая, регистрационно-экзаменационные подразделения региона будут вести прием граждан с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 12
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 10
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10