В Тверской области возобновлена работа МРЭО

Неполадки в работе подразделений ГИБДД устранены. Оказание госуслуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД было временно приостановлено в связи с «техническими неполадками в информационной мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России». Сбои в работе произошли из-за кибератаки. Напомним, сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком WannaCry стали поступать из разных стран вечером 12 мая. По данным федеральных СМИ, под удар попали не менее 74 государств, при [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-vozobnovlena-rabota-mreho

Неполадки в работе подразделений ГИБДД устранены.

Оказание госуслуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД было временно приостановлено в связи с «техническими неполадками в информационной мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России». Сбои в работе произошли из-за кибератаки. Напомним, сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком WannaCry стали поступать из разных стран вечером 12 мая. По данным федеральных СМИ, под удар попали не менее 74 государств, при этом наибольшее число кибератак наблюдалось именно в России, где целью хакеров стали стали компьютеры ряда крупных организаций и ведомств, в том числе МВД. Вечером 13 мая в ведомстве сообщили об устранении сбоев.

14 мая об устранении неполадок сообщили и в УГИБДД по Тверской области. В понедельник, 15 мая, регистрационно-экзаменационные подразделения региона будут вести прием граждан с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед.

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