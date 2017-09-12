Виновен без снисхождения: убивший девять человек в Редкино стрелок приговорен к высшей мере наказания
Ранее Сергей Егоров признал свою вину и заявил, что готов искупить ее кровью.
Во вторник, 12 сентября, в Твери огласили приговор по делу о массовом убийстве в поселке Редкино. Коллегия из трех федеральных судей под председательством Елены Мордвинкиной признала Сергея Егорова, расстрелявшего девять человек из карабина «Сайга» ночью 4 июня 2017 года, виновным и не заслуживающим снисхождения. Зачитывали приговор в течение двух с половиной часов.
Редкинского стрелка приговорили к высшей мере наказания — пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. На данный момент в России это является высшей мерой наказания. Именно на этом настаивали потерпевшие по делу — родственники жертв — и гособвинитель Наталья Пахомова. Сам Егоров, напомним, на суде назвал себя «мразью и тварью, для которой нет прощения», заявил, что готов искупить вину кровью и просил о смертной казни, на которую, впрочем, в России введен мораторий.
Помимо пожизненного срока Егорова обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 10,5 млн рублей и материальный ущерб в размере 277 077 рублей.
В своем последнем слове, которое длилось всего несколько секунд, редкинский стрелок, даже не взглянув на родственников жертв, сказал:
– Последний раз простите, кто сможет, кто не сможет, за то зло, которое я причинил.
После оглашения приговора Егоров пару минут шепотом поговорил со своим адвокатом. Весть о том, что остаток жизни придется провести в колонии особого режима, стрелок воспринял спокойно — на его лице не дрогнул ни один мускул. Первые пять лет наказания он проведет в тюрьме, затем Егорова отправят в колонию особого режима.
Напомним, что убийство было совершено в ночь на 4 июня 2017 года в Конаковском районе Тверской области. Подрабатывавший в садоводческом товариществе электриком 45-летний Сергей Егоров после ссоры на армейской почве расстрелял из карабина «Сайга-12С» девятерых человек — пятерых мужчин и четырех женщин.
Большинство он убил с первого выстрела, некоторых добивал, стреляя повторно. У всех погибших – огнестрельные ранения головы. Кроме того, перед убийством Егоров пытался заставить жертв копать могилы. Получив отказ, сразу стрелял. В том числе, жертвой стрелка стала 92-летняя Галина Савельева, пережившая Великую Отечественную войну. Ей, как и другим жертвам, Егоров выстрелил в голову – бабушка даже не успела встать с кровати.
Задержали Егорова сотрудники полиции, когда он затаскивал трупы в дачный дом. Вызвала стражей порядка Марина Коныгина — девушке удалось спрятаться от стрелка под одеялом. Девушка стала главным свидетелем по делу, но потерпевшей ее так и не признали.
Жертвы редкинского стрелка
Павел Смирнов, Вера Смирнова, Александр Редин, Людмила Высоцкая, Вячеслав Савельев, Галина Савельева, Иван Загорнян, Олег Демченко, Светлана Сорокина.
"Коллегия из трех федеральных судей под председательством Елены Мордвинкиной признала Сергея Егорова ... виновным и не заслуживающим снисхождения".
А органы власти, которые выдали разрешение на огнестрельное оружие человеку, с детства страдавшему эпилепсией и нигде не работавшему с 22 до 45 лет (с февраля 1994 г. до момента ареста в июне 2017 г.) - эти органы власти оказались не при чём.
Значит, они в будущем и дальше будут выдавать такие разрешения.
Значит, каждый из нас в будущем вполне может оказаться жертвой такого же преступления.
Вы еще не представляете сколько водителей ездят по липовым справкам............Вот чего надо боятся.
водители которые ездят, как вы говорите, по липовым справкам, не сбивают насмерть людей. Ежедневно это делают самые обычные люди, у которых все в порядке с водительскими удостоверениями.
насмерть заканчивается каждое второе застолье с признаками употребления крепкого алкоголя.
Вы часто видите, чтобы убийства совершались по трезвости состояния?
Разуйте глаза на реальную проблему, и эта проблема не будет искорена, алкоголь не будет уничтожен. Вот чего надо бояться. И то чо с малознакомыми людьми бухать вообще запрещено должно быть объяснено еще с семьи и со школы.
Просто граждане настолько уже все привыкли к этому свинскому агрессивному поведению под алкоголем, что каждая новость об убийстве на очередной почве алкоголя кажется совершенно нормальной. И этот непросвет в самосознании людей, вот чего надо бояться.
То есть вместо того, да, чтобы смотреть на реальную дичь, на реальную проблему, глупые тупые люди, на этом же твериграде, например, они лучше придумают, что якобы очень сильно надо бояться определенных категорий граждан, у которые есть липовые справки, вы видели эти справки? Вы знаете этих людей? Че вы выдумываете, [censored] Завтра твой ребенок будет бухать, на почве алкоголя возникнет конфликт, поножовщина. Тело твоего ребенка найдут где-то в реке, как обычно. Вот чего надо бояться, что нескольких людей, сведет в одно место один общий "друг" - алкоголь - самый современный и универсальный инструмент совершения всех преступлений на свете.
Трезвым никто не хочет другого убивать, потому что сознание еще работает.
Так что говоря "Вы еще не представляете сколько водителей ездят по липовым справкам", я думаю, ты в числе первых, кто себе, этого не представляет, но твое сознание работает на то, чтобы сместить фокус внимания с реальной угрозы, на менее важную. В данном случае, ты придумал, редчайшую [censored] , которое еще и поддержало свыше 30 таких же тупых человеко-недооленей.
скажите, а вы сами то боитесь?
Как мне кажется, государство думает что если бы алкоголь был крепче, все бы просто набухались в овощное состояние, и ничего бы не случилось
Вот людей можно сажать, наказывать там, да. А вот инструмент совершения преступлений, должен работать, должен функционировать. Алкоголь должен быть, иначе, кто будет убивать? Так же и работы для органов не будет. Поэтому здесь все продумано. Алкоголь нужно оставить. К тому же, алкоголь помогает поддерживать статистику постоянно случающихся преступлений в мире, нужно воздать ему должное. Алкоголь - крайне полезная вещь, а главное - недорогая.
Если нет высшей меры наказания (а жаль), то пусть сидит в одиночной камере на полуголодном пайке, в условиях, что жить тошно стало этой нелюди.
ты тупая? в чем смысл высшей меры наказания? дать ему то что он хочет это как подарить на ДР ребенку то что он хочет, анналогию сама не видишь?
Интересно, в чем моя тупость заключается? Может его ещё и пожалеть? Я имела в виду высшую меру наказания в виде смертной казни.
ахахахахах
я не напрасно понимал что ты редкостно тупая)) ты еще и моего вопроса не поняла. Так в чем смысл казнить его?
Он и так там будет сидеть 5 лет на тюремном режиме , а потом если захочет более лучшего содержания , чем на особом режиме , то может попроситься на урановые рудники.
Да куда не посмотришь везде опасность, жалко что уже людей не вернуть ...
Почему модератор допускает оскорбления в адрес комментаторов? Не зная человека, чтобы заткнуть ему рот, назвать его "тупым", да ещё не полениться и прислать мне на посту письмо? Уровень культуры в нашей стране просто поражает...
оскорбления небезосновательны.
ты даже просто элементарно не можешь обосновать чем лучше смертная казнь.
если число таких малоосознанных граждан как ты ростет - это очень плохо. это признак отсутствия ума. и как следствие, ты можешь заразить этой болезнью кого-то еще, какую-то часть общества. ты слишком социальна опасна, ты враг здравоумия.
А грамотность на уровне начальной школы у умника на "Твериграде".
твоя оценка грамотности письма говорит о том, что ты визуализируешь ситуацию с точки зрения того, что я нахожусь где-то на уроке. Это необходимо тебе для того, чтобы иметь возможность сделать кому-то замечание, словно несмотря на то, что ты тупая, ты еще и строгая, как школьная учительница
но подобное, не поможет тебе избежать ответственности отсутствия собственных мозгов.
Видно задело за живое, если столько негатива в адрес неизвестного человека. А почему лучше смертная казнь по моему мнению? Чтоб другим не повадно было, чтоб люди жили спокойно и не волновались за своих близких и детей из-за таких выродков.Когда это было, чтоб родители боялись детей отпускать одних на улицу? Своих детей в 80-е мы не боялись без сопровождения отпускать в школу, а внуков теперь уже опасно. А потому что развелось всякой нечисти. А в тюрьмах - подсобные хозяйства. И накормят, и согреют, и работать не обязательно.Да и содержание там за счет наших с вами налогов.
Это- не умник, а обычная трамвайная шпана.... (быдло)
в основе негатива - твое отсутствие осознанности
жить в тюрьме оставшийся срок - это место где ты не живешь. посмотри на жизнь там с реальной стороны
любой человек, зная это, выберет быструю смерть. и это будет не наказание, а избавление от наказания. Это именно то, чего попросил для себя этот стрелок. Ты еще не поменяла своего мнения? Ты действительно хочешь его избавить от страданий такой пожизненной жизни?
негатив - это то, что кажется тебе.... на самом деле, это трезвый разумный взгляд и выводы, касаемо твоей личности. никакого негатива, негатив - это то что тебе может показаться, у меня нет к тебе реального негатива, так же как и нет, ни к кому другому, даже к этому стрелку, я его не знаю, мне вообще на это покласть, да, неприятная новость, но конкретно, моей жизни она не касается. Нужно очень быть осторожным, выбирая себе компанию, выбирай себе людей, которыми ты хочешь окружить свое общество. ни одного левого человека, ни одной левой мысли, просто холодный взгляд на вещи
я же выставляю на ружу вторую личность людей, личность, которую они не осознают. потому что представить не могут себе чужие страдания и горе. они не обладают проницательностью.
все люди на этой планете, они должны стремиться спасти не этот мир, они должны спасти именно свое сознание...
от осознанности каждого зависит будущее нашей жизни. когда дело касается алкогольной ярости и безумства никакие запреты, знания лишения жизни больше не имеют света в сознании человека. человек в измененном состоянии больше не человек, а лишь его копия.
копия не способна что-то терзво воспринимать или анализировать происходящее. абсолютно все убийства связаны с алкоголем. абсолютно все жалеют после об этом. кто-то жалеет настолько, что просит смертной казни сам для себя...
здоровое коллективное сознание - залог спасения своей жизни, своей души, своей личности, своих детей, природы и экологии отношений между людьми