Виновен без снисхождения: убивший девять человек в Редкино стрелок приговорен к высшей мере наказания

Ранее Сергей Егоров признал свою вину и заявил, что готов искупить ее кровью.

Во вторник, 12 сентября, в Твери огласили приговор по делу о массовом убийстве в поселке Редкино. Коллегия из трех федеральных судей под председательством Елены Мордвинкиной признала Сергея Егорова, расстрелявшего девять человек из карабина «Сайга» ночью 4 июня 2017 года, виновным и не заслуживающим снисхождения. Зачитывали приговор в течение двух с половиной часов.

Редкинского стрелка приговорили к высшей мере наказания — пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. На данный момент в России это является высшей мерой наказания. Именно на этом настаивали потерпевшие по делу — родственники жертв — и гособвинитель Наталья Пахомова. Сам Егоров, напомним, на суде назвал себя «мразью и тварью, для которой нет прощения», заявил, что готов искупить вину кровью и просил о смертной казни, на которую, впрочем, в России введен мораторий.

Помимо пожизненного срока Егорова обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 10,5 млн рублей и материальный ущерб в размере 277 077 рублей.

В своем последнем слове, которое длилось всего несколько секунд, редкинский стрелок, даже не взглянув на родственников жертв, сказал:

– Последний раз простите, кто сможет, кто не сможет, за то зло, которое я причинил.

После оглашения приговора Егоров пару минут шепотом поговорил со своим адвокатом. Весть о том, что остаток жизни придется провести в колонии особого режима, стрелок воспринял спокойно — на его лице не дрогнул ни один мускул. Первые пять лет наказания он проведет в тюрьме, затем Егорова отправят в колонию особого режима.

Напомним, что убийство было совершено в ночь на 4 июня 2017 года в Конаковском районе Тверской области. Подрабатывавший в садоводческом товариществе электриком 45-летний Сергей Егоров после ссоры на армейской почве расстрелял из карабина «Сайга-12С» девятерых человек — пятерых мужчин и четырех женщин.

Большинство он убил с первого выстрела, некоторых добивал, стреляя повторно. У всех погибших – огнестрельные ранения головы. Кроме того, перед убийством Егоров пытался заставить жертв копать могилы. Получив отказ, сразу стрелял. В том числе, жертвой стрелка стала 92-летняя Галина Савельева, пережившая Великую Отечественную войну. Ей, как и другим жертвам, Егоров выстрелил в голову – бабушка даже не успела встать с кровати.

Задержали Егорова сотрудники полиции, когда он затаскивал трупы в дачный дом. Вызвала стражей порядка Марина Коныгина — девушке удалось спрятаться от стрелка под одеялом. Девушка стала главным свидетелем по делу, но потерпевшей ее так и не признали.

Жертвы редкинского стрелка

Павел Смирнов, Вера Смирнова, Александр Редин, Людмила Высоцкая, Вячеслав Савельев, Галина Савельева, Иван Загорнян, Олег Демченко, Светлана Сорокина.

