Жители Твери отсудили компенсацию за сгоревшую в результате скачка напряжения технику

Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, 7 июля 2016 года в результате аварии на внутридомовых сетях в одном из многоквартирных домов на Тверском проспекте произошел скачок напряжения. В результате из строя была выведена техника, принадлежащая жильцам одной из квартир. У них сгорел холодильник, водонагреватель, роутер, электрочайник, ноутбук, телевизор и два iPhone. После [...]

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Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, 7 июля 2016 года в результате аварии на внутридомовых сетях в одном из многоквартирных домов на Тверском проспекте произошел скачок напряжения. В результате из строя была выведена техника, принадлежащая жильцам одной из квартир. У них сгорел холодильник, водонагреватель, роутер, электрочайник, ноутбук, телевизор и два iPhone.

После случившегося потерпевшие граждане обратились в ООО «УК «Пример» – организацию, обслуживающую данный дом. 11 июля 2016 года по данному факту ответчиком был составлен акт осмотра. Для определения размера причиненного ущерба истцы обратились в экспертное учреждение. Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта электроприборов в общей сложности составила 82420 рублей.

5 сентября истцы обратились к ответчику с претензией, однако в управляющей компании ущерб посчитали недоказанным и отказались его возмещать. Тогда потерпевшие обратились в суд.

В суде представитель ООО «УК «Пример» возражала против удовлетворения иска, считая, что истцами не представлено достаточных доказательств исправности техники на момент скачка напряжения, и что повреждение техники произошло непосредственно в результате этого скачка. Вместе с тем, представитель ответчика не оспаривала в суде акты обследования технического состояния электроприборов, ходатайств о назначении экспертизы также заявлено не было.

– Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что именно ООО «УК «Пример» обязано принимать исчерпывающие меры, направленные на обеспечение надлежащего содержания общего имущества, в том числе электросетей, с целью предотвращения причинения материального ущерба гражданам. Ответчик должен нести ответственность за причинение материального ущерба, возникшего в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию общего имущества, – пояснила пресс-секретарь Центрального районного суда Твери Галина Савельева.

Суд взыскал с управляющей компании в пользу истцов 82420 рублей в счет возмещения причиненного ущерба, а также 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 42210 рублей штрафа, а всего 126630 рублей.

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