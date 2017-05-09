Поздравление губернатора Тверской области с Днем Победы

Глава региона пожелал добра и процветания Тверской области и всей России. На сайте Tverigrad.ru вы можете следить за онлайн трансляцией Дня Победы в Твери. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/pozdravlenie-gubernatora-tverskojj-oblasti-s-dnem-pobedy

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