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Поздравление губернатора Тверской области с Днем Победы

Глава региона пожелал добра и процветания Тверской области и всей России.

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