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Сотрудник ГИБДД Тверской области рассказал на всей России о своем герое Великой Отечественной войны

В рамках всероссийской акции МВД России «Я помню, я горжусь! Служу России!» сотрудники полиции рассказывают о своих родственниках - героях Великой Отечественной войны.

В рамках акции госинспектор МРЭО ГИБДД№1 УМВД России по Тверской области капитан полиции Алексей Панков рассказал о своем деде – ветеране Великой Отечественной войны Панкове Алексее Ивановиче.

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