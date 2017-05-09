Сотрудник ГИБДД Тверской области рассказал на всей России о своем герое Великой Отечественной войны

В рамках всероссийской акции МВД России «Я помню, я горжусь! Служу России!» сотрудники полиции рассказывают о своих родственниках - героях Великой Отечественной войны. В рамках акции госинспектор МРЭО ГИБДД№1 УМВД России по Тверской области капитан полиции Алексей Панков рассказал о своем деде – ветеране Великой Отечественной войны Панкове Алексее Ивановиче. 0 0

https://tverigrad.ru/video/sotrudnik-gibdd-tverskojj-oblasti-rasskazal-na-vsyu-rossiyu-o-svoem-geroe-velikojj-otechestvennojj-vojjny

В рамках всероссийской акции МВД России «Я помню, я горжусь! Служу России!» сотрудники полиции рассказывают о своих родственниках - героях Великой Отечественной войны. В рамках акции госинспектор МРЭО ГИБДД№1 УМВД России по Тверской области капитан полиции Алексей Панков рассказал о своем деде – ветеране Великой Отечественной войны Панкове Алексее Ивановиче. 0 0

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