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Семье артиста из Твери, погибшего при крушении Ту-154, окажут помощь

Александр Штуко

Об этом 26 декабря сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Правительство Тверской области окажет необходимую помощь членам семьи военного музыканта из Твери Александра Штуко, который находился на борту разбившегося самолета Ту-154 Минобороны РФ. «Это невосполнимая утрата и большая трагедия для семьи, всю необходимую помощь близким мы окажем», – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Накануне глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

По словам зампреда Госдумы РФ Владимира Васильева, случившееся – трагедия для родных и близких погибших и огромный удар по культуре страны. «Лучшая память об артистах ансамбля – это сделать так, чтобы дело, которому они служили, продолжалось и давало результаты», – уверен Владимир Васильев.

Авиакатастрофа произошла ночью 25 декабря в Краснодарском крае, где крушение потерпел самолет Минобороны РФ Ту-154. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира – артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда». Все они летели на авиабазу в Сирии, чтобы поздравить авиагруппу ВКС России с наступающим Новым годом. Среди погибших оказался уроженец Твери, 30-летний Александр Штуко, артист Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Сейчас его мама и сестра находятся в Москве, где пройдет процедура опознания тел погибших.

26 декабря объявлен в России днем траура. В связи с этим глава Твери Александр Корзин призвал горожан отказаться от корпоративов.

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